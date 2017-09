Les parents devraient dire la vérité sur le génocide

Kigali: Au moins 150 élèves en formations au Centre de formation professionnelle Nyanza (VTC Nyanza), situé dans le secteur de Busasamana, district de Nyanza, ont demandé aux parents de leur dire la vérité sur le Génocide perpétré contre les Tutsi, car certains parents altèrent l'histoire quand ils veulent la raconter à leurs descendants ou parfois refuse de leur en parler.



C'est l'une des suggestions qu'ils ont faites après une conférence sur la lutte contre le génocide et son idéologie qui leur a été donnée par Pascasie Uwamariya, coordinatrice de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) dans les districts de Nyanza et Ruhango.



Selon la CNLG, les élèves en formation ont suggéré que de telles conférences soient fréquemment données à eux afin de leur permettre de comprendre profondément l'histoire du Génocide perpétré contre les Tutsi et de pouvoir dénoncer ceux qui leur racontent une histoire altérée avec l'intention de nier et banaliser le Génocide commis contre les Tutsi.



Dans sa conférence, Uwamariya a expliqué comment les Rwandais vivaient ensemble en harmonie avant la colonisation, et comment les colonisateurs ont divisé les Rwandais en lignes ethniques.



Elle a également expliqué comment la politique divisionniste et discriminatoire instiguée par les colonisateurs a été maintenue par des régimes qui ont pris le pouvoir après l'indépendance jusqu'à ce qu'elle plonge le pays dans le Génocide de 1994 commis contre les Tutsi, dans lequel plus d'un million de vies ont péri.



Innocent Kamanzi, chargé des formations dans ce centre, a remercié la CNLG pour de telles conférences qui aident les jeunes à comprendre l'histoire choquante que le pays a endurée afin qu'ils puissent s'efforcer d'éviter la récurrence du génocide à la fois au Rwanda et dans le monde. (Fin)