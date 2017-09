Le film "Ntarabana" sur le génocide des Tutsi sera projeté à Paris

Kigali: Le Film documentaire "Ntarabana" sur le génocide des Tutsi du Rwanda en 1994 réalisé par François Woukoache sera projeté le mercredi 4 octobre à 18h30 par le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris.



Le Fil documentaire de François Woukoache sera complété par la rencontre avec un universitaire qui a recueilli des témoignages très poignants des Hutu qui ont sauvé des Tutsi lors du génocide au péril de leur vie.



Résumé du documentaire: Entre le 6 avril et le 4 juillet 1994, le génocide des Tutsi et les massacres des Hutu modérés fit environ un million de morts au Rwanda. Alors que dans tout le pays, des massacres étaient perpétrés à grande échelle, à Ntarabana au nord du Rwanda, Rugwiza Froduald et Mukankundiye Anne-Marie cachaient et protégeaient des Tutsi au péril de leur vie. Peu après la fin du génocide, Murekaze Anastasie, une rescapée, a su trouver la force de pardonner et de se réconcilier avec ceux qui avaient assassinés son mari et ses enfants.



François Woukoache est un réalisateur camerounais né en 1966 à Yaoundé et qui a fait ses études à l'Institut national supérieur des arts du spectacle de Bruxelles (INSAS).

Depuis 1998, François Woukoache est engagé dans un travail de formation et de production audiovisuelle au Rwanda. Il a été enseignant à l'école de journalisme et de communication de l'Université nationale du Rwanda.



Le réalisateur camerounais a aussi mis en place un Fonds documentaire audiovisuel sur la mémoire du génocide. Entre 2003 et 2005, il a conçu et coordonné le projet Igicucu n'Urumuri (« L'ombre et la lumière ») une initiation au cinéma dans les écoles du Rwanda.

En 2009, il réalise Reconciliation in Rwanda, un documentaire coproduit par la Commission nationale pour l'unité et la réconciliation du Rwanda.



Le mercredi suivant, 11 octobre à 20h se tiendra également une rencontre avec Jacques Roisin pour son livre "Dans la nuit la plus noire se cache l’humanité", qui recueille les témoignages de vingt Hutu qui ont sauvé des Tutsis lors du génocide. Le livre est paru aux Impressions Nouvelles et est préfacé par Colette Braeckman, journaliste spécialiste de l’Afrique Centrale.



Jacques Roisin est docteur en psychologie, psychanalyste et chargé de cours à la Faculté de Droit et Criminologie de l’Université de Louvain. Ses enseignements concernent la victimologie ainsi que la dégradation des conflits sociaux en crimes de masse et génocides. Il travaille depuis de nombreuses années dans le domaine de l’aide aux personnes traumatisées et aux exilés.



Ces deux événements sont programmés par le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris qui organise du 2 au 10 octobre prochains la 26ème édition de la Quinzaine du Cinéma Francophone - dans le cadre du festival Francophonie Métissée - sélection annuelle non compétitive de films, fictions et documentaires, issus des productions francophones et projetés en présence des auteurs. (Fin)