Le Building commercial UTC de Rujugiro vient d’être vendu aux enchères à plus de 6, 8 milliards Frw

Kigali: Le Building commercial Union Trade Center (UTC) de Tribert Rujugiro vient d’être vendu aux enchères cet après-midi à 6 877 150 00 Frw et l’heureux gagnant du marché est Kigali Investment Company (KIC) Ltd, a établi ARI.

La vente a été effectuée parce que Rujugiro a été accusé de devoir des impôts impayés à l’Etat, selon le président de l’Association des Huissiers du Rwanda, Me Védaste Habimana, qui a supervisé la vente.



Au départ, 11 concurrents, dont une femme, se sont présentés pour le marché. Quand ils ont été informés que la valeur du building commercial ne devait pas être moins de 6,639 milliards, ils se sont retirés en laissant dans la compétition trois concurrents, dont Kigali Investment Company (KIC) Ltd qui a fini par l’emporter.



KIC Ltd a immédiatement signé et remis un chèque d’une valeur de 6 877 150 00 Frw devant être touché demain au plus tard, selon les règles.



Le gagnant doit verser le total de l’argent dans un jour. Il est prévu que l’Office rwandais des Recettes (RRA) percevra 2 milliards Frw comme impôts que l’homme d’affaires Rujugiro doit à l’Etat.



Initialement, selon les informations livrées par Rujugiro, le buiding UTC a une valeur de $US 20 millions, soit 17 milliards Frw. (Fin)