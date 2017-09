Nous serons éloignés de ceux qui défendent l'idéologie du génocide, les élèves ont déclaré

Kigali: Cela a été déclaré par les élèves du Groupe Scolaire Gihira situé dans le secteur Karago, district de Nyabihu, lors de la conférence sur la prévention du génocide et la lutte contre l'idéologie du génocide qui leur a été donnée par Jean Damascène Nteziryayo, Coordinateur de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) dans les districts de Nyabihu et Rubavu.



Selon la CNLG, Nteziryayo leur a expliqué l'histoire de la préparation et de l'exécution du Génocide contre les Tutsi. Il les a exhortés à se méfier de certains sites Web qui diffusent l'idéologie du génocide à travers l’internet.



Il a déclaré "en tant que jeunesse, vous devez promouvoir l'unité et la réconciliation entre les Rwandais en filtrant les informations que vous obtenez sur internet, ce qui permettra d'éviter ceux qui peuvent vous corrompre et engager parmi vous des idées fondées sur l'idéologie du génocide, le déni et la banalisation du génocide perpétré contre Tutsi pour que le génocide ne se reproduira plus jamais."



Après avoir reçu des explications sur les questions posées, les élèves se sont engagés à se distancer de ceux qui défendent l'idéologie du génocide ainsi que de donner des informations à toute personne qui peut exhiber l’idéologie du génocide pour être punie par la loi. Ils ont promis de créer des clubs anti-génocide qui leur permettront à poursuivre les discussions sur le génocide et son idéologie.



Ils ont suggéré que le tournoi des clubs anti-génocide soit encouragé pour renforcer l'esprit de travailler ensemble et motiver ceux qui n'ont pas encore créé de tels clubs, de le faire. Ils ont remercié le gouvernement du Rwanda pour avoir enseigné de bonnes choses à la jeunesse. La conférence a été suivie par environ 380 élèves et leurs 7 enseignants. (Fin)