Les élèves, les enseignants ont eu des explications sur l'histoire du Génocide

Kigali: Au moins 600 élèves et 48 enseignants du Groupe Scolaire Nyagasambu situé dans le Secteur Nyamirama, district de Kayonza ont reçu des explications sur l'histoire du Génocide perpétré contre les Tutsi et ont résolu de renoncer à toute forme de discrimination et divisionnisme car c'était l'une des causes du Génocide perpétré contre les Tutsi en 1994.



C'était lors d'une conférence sur la prévention du génocide et la lutte contre son idéologie qui leur a été donnée par Redempta Kayitesi, coordinatrice de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) dans les districts de Rwamagana et Kayonza.



Cela fait partie de la campagne menée par la CNLG visant à inciter différentes personnes à faire partie à la prévention du génocide et à la lutte contre son idéologie.



Selon la CNLG, Kayitesi a expliqué comment les Rwandais vivaient en harmonie avant l'avènement des colonisateurs où ils étaient caractérisés par l'unité fondée sur l'identité rwandaise.



Elle a expliqué qu’à leur arrivé au Rwanda, les colonisateurs furent étonnés par la manière dont les Rwandais étaient unis comme un peuple d'une nation qui survivait surtout à l'agriculture et à l'élevage. Cela a poussé les colonisateurs à rechercher des moyens de détruire cette unité afin qu'ils puissent imposer leur pouvoir.



Depuis lors, l’idéologie de la haine contre les Tutsi a été enseignée où d'autres Rwandais étaient mentis que leur ennemi était le « Tutsi » qu'ils devaient combattre et même tuer si nécessaire.



Elle a également expliqué que depuis que le Rwanda avait acquis son indépendance politique en 1962 jusqu'en 1994, les régimes qui ont pris le pouvoir n'ont pas ajusté la mauvaise histoire héritée des colonisateurs, mais ils ont plutôt maintenu la politique divisionniste et discriminatoire jusqu'à ce qu'elle ait plongé le pays dans le Génocide de 1994 commis contre les Tutsi dans lequel plus d'un million de vies ont péri.



Francine Nyirantama, la préfète des études de l'école, a remercié la CNLG pour de telles conférences qui aident les jeunes à comprendre l'histoire de leur pays. (Fin)