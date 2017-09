«Il faut nous projeter dans le futur et voir ce que sera la Société civile dans dix ans», Hugo Jombwe Moudiki

Le Chef de Mission de RCN J& D, Hugo Jombwe Moudiki

Kigali: Dans le secteur de la Justice au Rwanda, l’on a diverses organisations qui couvrent un même domaine, et c’est en renforçant tous ces secteurs que l’on peut avoir un point de vue partagé sur ce que sera la Société civile dans dix ans, selon le Chef de Mission de RCN J& D, Hugo Moudiki Jombwe.

«Nous voulons, à travers cette conférence, que tous les acteurs fassent un point sur la contribution de la Société civile. Nous voulons qu’ensuite tous ces acteurs se projettent dans le futur, et voient quel sera le rôle de la Société civile à cette prochaine période », a-t-il indiqué.



Il a tenu ces propos en marge de la conférence sur le rôle de la Société civile du Rwanda dans le Secteur de la Justice qui s’est tenue à KCC (Kigali Convention Center) du 27 au 28 Septembre 2017.



Cette conférence a été organisée par le Ministère de la Justice, en collaboration avec l’ONG RCN Justice & Démocratie, en partenariat avec la Plateforme de la Société civile et grâce à l’appui financier de l’Ambassade de Suède à Kigali.



Pour Hugo Jombwe Moudiki, le Rwanda est entrain de mettre en place une EDPRS3 ou Nouveau Plan Stratégique pour le Développement et la Prospérité. Sa mise en place et son niveau de l’exécution doivent intégrés dans le rôle de la Société civile au niveau de l’exécution de tous ses plans que le Gouvernement est entrain d’élaborer.



H.J Moudiki a précisé que cette conférence vise à mettre ensemble les organisations de la Société civile (OSC) et les autres organisations partenaires pour qu’elles voient comment mieux travailler ensemble en tant que Plateforme de la société civile.



«Cette conférence est un espace d’échange que RCN J&D et ses organisations partenaires comme la Plateforme de la Société civile telles Arama, Haguruka et Tubibe Amahoro, ont voulu organiser. L’objectif est de discuter ensemble de la contribution de la Société civile dans le Secteur de la Justice. On a plusieurs acteurs intervenant dans le secteur de la justice, de la réconciliation, des droits, et qui doivent voir comment intervenir plus efficacement dans se secteur», a-t-il poursuivi.



Toujours selon Hugo Moudiki, parmi ces acteurs, on a des organisations étatiques, des organes de coopération, des ONG nationales, des organisations internationales qui se mettent ensemble pour renforcer leur collaboration pour une meilleure contribution des OSC pour le bénéfice des populations rwandaises dans le respect des droits, l’accès aux services de la justice, l’application des lois, la lutte contre la corruption, etc. (Fin)