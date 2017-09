La première session de la Commission mixte Rwanda-Bénin se tient à Rubavu

Kigali: La première session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Bénin et le Rwanda se tient du 29 au 30 septembre 2017 à Rubavu, une ville située à l’ouest du Rwanda.



Cette Commission mixte vise à consolider le cadre juridique et les bases opérationnelles à même de donner une impulsion nouvelle à la coopération bilatérale.



Elle est supposée permettre aux experts des deux pays de faire le point de la coopération entre le Bénin et le Rwanda, en vue de définir les perspectives pour la consolidation de la relation bilatérale entre les deux pays.



La coopération entre le Bénin et le Rwanda porte sur de multiples domaines notamment les échanges commerciaux, la promotion des investissements et les échanges d'expertises, le tourisme, la facilitation de la libre circulation des biens et des personnes, le transport aérien entre Kigali et Cotonou, et l'industrie textile.



Ainsi un accord relatif au transport aérien a été signe le 23 mars 2016, consacrant l'exploitation de la liaison Kigali-Cotonou par la compagnie aérienne RwandAir. (Fin)