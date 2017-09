Le non-lieu partiel dans l’affaire Muhayimana Claude, fugitif du génocide en France: une atteinte à la justice, selon la CNLG

Kigali: La CNLG (Commission Nationale de Lutte contre le Génocide) dénonce le non-lieu partiel prononcé en faveur de Claude MUHAYIMANA, une personne soupçonnée d’avoir participé au génocide des Tutsi et qui est exilé en France.



Le 27 septembre 2017, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris a fait connaître son réquisitoire “aux fins de non-lieu partiel et de mise en accusation” dans l’affaire Claude MUHAYIMANA, un Rwandais soupçonné d’avoir participé au Génocide perpétré contre les Tutsi et contre lequel le Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda (CPCR) avait déposé plainte le 4 juin 2013.



Malgré le non-lieu partiel demandé, le Procureur Général a demandé au juge d'instruction d'ordonner la mise en accusation de Claude MUHAYIMANA devant la cour d’assises de Paris.

Le non-lieu partiel exige que les crimes commis à l'église catholique de Kibuye, au Home Saint-Jean et au stade Gatwaro les 17 et 18 avril 1994 ne soient pas poursuivis.



Cependant, les témoignages concordants ont affirmé que Muhayimana était impliqué dans le massacre de Tutsi à l'église catholique de Kibuye et au Home St. Jean dans la ville de Kibuye et au stade de la ville de Kibuye où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été tués et de nombreuses personnes blessées entre les 17, 18 et 19 avril 1994. Il a également été impliqué dans les massacres dans la région de Bisesero, entre le 10 avril et 30 juin 1994.



Par ailleurs, Muhayimana est l'un des planificateurs du Génocide à Kibuye, comme Eliezer Niyitegeka, Clément Kayishema, Obed Ruzindana et Alfred Musema condamnés pour génocide par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR).



Pendant le Génocide perpétré contre les Tutsi, Muhayimana était chauffeur au Guest House à Kibuye. Il a notamment transporté des tueurs, des soldats et des civils à Bisesero, où des milliers de Tutsi ont été massacrés. Il a également participé directement aux massacres menés à l'église catholique de Kibuye le 17 avril 1994 et le 18 avril 1994 au stade Gatwaro. Les deux massacres ont entraîné la mort de milliers de victimes. Il est accusé de génocide et de complicité dans les crimes contre l'humanité commis lors du Génocide perpétré contre les Tutsi dans la préfecture de Kibuye.



Muhayimana Claude est né en 1961 et a été naturalisé français après 1994. Il vit dans sa résidence dans la ville Rouen (Seine-Maritime), en France. Muhayimana a fui en France après le Génocide et a travaillé comme employé municipal pour la ville de Rouen depuis 2007, en tant que Cantonnier.



Procédure suivie



Le 13 décembre 2011, le Rwanda a émis un mandat d'arrêt international contre Muhayimana et demandé son extradition.



À la suite de ce mandat d'arrêt, il a été interpellé puis placé en détention provisoire. Par la suite, il a été libéré et soumis au contrôle judiciaire.



Par après, la Chambre d'enquête préparatoire de la Cour d'Appel de Rouen a émis un avis favorable concernant la demande d'extradition

En effet, la Chambre a jugé que «les exigences légales pour l'extradition [étaient] remplies, que les accusations n'avaient aucune connotation politique et étaient de nature criminelle, cette prescription n'était pas applicable et que les autorités judiciaires rwandaises étaient compétentes d’assurer les garanties fondamentales d’une procédure appropriée et des droits de la défense conformément à la conception française de la politique publique internationale».



En outre, le fait que Muhayimana ait acquis la nationalité française, cela n'empêchait pas son extradition selon la loi française, puisqu'il était ressortissant rwandais en 1994, date à laquelle les crimes ont été commis.



Immédiatement après l’annonce de la décision, Muhayimana a décidé d'interjeter appel en refusant toute implication dans les crimes dont il était accusé, ajoutant qu'il n'avait pas la garantie d'un procès équitable au Rwanda et indiquant sa préférence pour être jugé par un tribunal français ou le TPIR.



L'appel a confirmé le premier jugement mais a conclu qu’il incomberait au gouvernement français d’approuver l’extradition de Muhayimana au Rwanda.



Le 11 juillet 2012, la Haute Cour d’Appel a annulé l'avis favorable rendu par la Cour d'Appel de Rouen arguant que la décision manquait de «base légale» et que la Cour d’appel de Rouen n'avait pas vérifié si «la personne à extrader bénéficierait effectivement des garanties fondamentales d'une procédure appropriée et de la protection des droits du défendeur».



La demande d'extradition a donc été renvoyée à la Cour d'Appel de Paris pour une nouvelle vérification judiciaire.



Le 13 novembre 2013, la Cour d'Appel de Paris a approuvé l'extradition de Muhayimana. La Cour était convaincue que Muhayimana recevrait un procès équitable au Rwanda. Cependant, le verdict n'était pas définitif. La défense de Muhayimana a annoncé qu'elle interjetterait appel de la décision devant le Conseil d’Etat.



Le 26 février 2014, la Haute Cour d’Appel a jugé que Muhayimana, qui a acquis la nationalité française en 2010 et qui travaillait pour le conseil municipal de Rouen, ne pouvait être extradé parce que la demande du Rwanda était fondée sur des lois adoptées après la commission des crimes présumés.



Mais, le 9 avril 2014 il a été arrêté à Rouen par les autorités françaises pour être jugé par les juridictions françaises. Cette arrestation fait suite à une plainte déposée en juin 2013 par le CPCR (Collectif des parties civiles pour le Rwanda), une association française qui cherche à traduire en justice les auteurs du Génocide.



Le 3 avril 2015, la Chambre d'enquête de la Cour d'appel de Paris a décidé de libérer Muhayimana sous caution. La Chambre a estimé qu'il y avait suffisamment de garanties que l'accusé comparaîtrait à son procès sans qu'il soit détenu.



Enfin, on peut conclure que le réquisitoire du parquet est une étape judiciaire importante, bien qu'il reste incomplet. Plusieurs témoins s'accordent sur le rôle de Muhayimana dans les massacres perpétrés à l'église catholique de Kibuye, au Home St. Jean ainsi qu’au Stade Gatwaro dans la ville de Kibuye et dans la région de Bisesero.

Un acte d'accusation qui ignore le contexte du Génocide, et qui cherche à escamoter certains faits est un signe d’une justice partielle, qui profite uniquement aux génocidaires.