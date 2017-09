Des centaines de corps ont été exhumés à Kanombe

Kigali: Des centaines de corps ont été exhumés cette semaine dans deux fosses communes situées dans la cellule Kamashashi, secteur Nyagunga, derrière le camp militaire de Kanombe à l’endroit appelé « Champ de tir ».



Selon des témoins, ces corps appartiennent à des habitants qui ont été tués pendant le génocide. Ils ont été ramassés dans des véhicules à Masaka, Kabuga, Mulindi et Kanombe.



Une des fosses contient les corps des enfants et des femmes. L’autre montre des corps d’hommes, tués les mains liées derrière le dos. Mais les corps d’enfants et de femmes sont plus nombreux.



On estime que plus de 500 corps ont été exhumés. Sur d’autres corps, on a aspergé l’acide avant de fermer la fosse. Les habits, les cheveux, les bagues et les pièces d’identité, les clés et autres objets ont pu être retrouvés. Ces restes seront ensevelis dignement dans le cimetière de Nyanza de Kicukiro ce Jeudi. (Fin)