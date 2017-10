Les Rescapés du Génocide ont reçu des Maisons Modernes du Programme IDP Model Village

Kigali: 24 familles nécessiteuses de rescapés du Génocide ont reçu 24 maisons lors d'une cérémonie pour remettre 40 maisons construites pour les personnes vulnérables dans le village de Rugendabari, dans la cellule Kankuba du secteur Mageragere, dans le district de Nyarugenge.



Selon la Commission Nationale de lutte contre le Génocide, ces maisons ont été construites par l’armée rwandaise(RDF), en partenariat avec le Ministère de la Gouvernance locale, la Ville de Kigali, la Fédération du Secteur privé (PSF) et le District de Nyarugenge parmi d'autres partenaires.



La cérémonie a été honorée par la Ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le Dr Alivera Mukabaramba, le Maire de la Ville de Kigali, Pascal Nyamulinda et le Maire du District de Nyarugenge, Kayisime Nzaramba, le représentant de RDF, le Général de Brigade Jean Damascène Sekamana, entre autres.



S'exprimant lors de la cérémonie, Madame la Ministre de l'Etat, Mukabaramba a félicité le RDF pour sa contribution au développement socio-économique du pays.



"RDF a été notre partenaire de confiance et a permis de combler le vide laissé par les entrepreneurs non approuvés, qui pourraient laisser nos projets inachevés ou utiliser des matériaux non-durables", a déclaré Mukabaramba, la Ministre de l'Etat. Elle a en outre encouragé les bénéficiaires à profiter de ce programme gouvernemental visant à améliorer leur bien-être et à travailler dur pour parvenir à un développement durable.



Brigadier Général Jean Damascène Sekamana, qui a pris la parole au nom de RDF, a rappelé que RDF est pleinement préoccupé et déterminé à contribuer au bien-être des Rwandais.



"RDF a la mission de jouer son rôle dans l'amélioration du bien-être des Rwandais et c'est pourquoi nous sommes pleinement impliqués dans de telles activités", a-t-il expliqué. Il a ajouté que l'achèvement de 40 maisons est la première phase alors que l'ensemble du projet comprendra la construction de 150 maisons. Il a promis que les 110 maisons qui restent seront bientôt terminées.



L'un des bénéficiaires de ces maisons modernes, Emmanuel Rwigimba, rescapé du Génocide, a remercié le gouvernement Rwandais et le RDF pour le soutien incomparable aux rescapés du Génocide.



«Ce geste de nous donner des maisons et tant d’autre soutiens pour notre bien-être est comme nous faire survivre encore une fois comme vous l'avez fait en 1994», a-t-il déclaré.



Chaque famille a obtenu 50 Kgs de riz, deux lits avec des matelas, des matériaux de salon et d'autres ustensiles de cuisine.



Les 40 maisons remises ont trois chambres chacune, une salle de bains, une cuisine et une latrine de puits et le village modèle possède un poste de santé et des bureaux d'administration.



Un village de modèle d'approche de développement intégré (IDP) est l'une des nombreuses solutions à domicile qui a été adoptée par le gouvernement Rwandais pour aider sa population vivant dans une zone à haut risque de déménager de ces zones gravement en pente et à inonder, pour remodeler le règlement rural au Rwanda en adaptant un tout-modèle de règlement rural inclusif, ce centre qui offre un accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de santé, au marché commun, aux salles de classe modernes, aux réseaux routiers améliorés, aux livraisons communs et à l'adoption de meilleures pratiques agricoles parmi d'autres avantages pour les Rwandais. (Fin)