Diane Rwigara, sa mère et sa sœur formellement impliquées

Kigali: L'opposante rwandaise Diane Rwigara, qui avait tenté de se présenter à la dernière présidentielle, sa mère Adeline Rwigara et sa sœur Anne Rwigara ont été inculpées pour « incitation à l'insurrection».



Les trois accusées seront présentées incessamment devant un tribunal à Kigali pour une audience préliminaire qui doit décider de leur maintien en détention ou de leur relaxation.



«L’accusation a décidé de demander en justice la détention provisoire d’Adeline Rwigara, Diane Rwigara et Anne Rwigara », a déclaré Faustin Nkusi, un porte-parole du bureau du procureur.



Diane et Anne Rwigara ainsi que leur mère Adeline ont été arrêtées par la police le samedi 23 septembre 2017 pour « incitation à l’insurrection ».



Mais il y a une procédure qui vise exclusivement Diane Rwigara accusée de faux et usage de faux dans le recueil de ses signatures nécessaires pour se présenter à l’élection présidentielle du 4 août dernier. (Fin)