Le rôle de certaines banques françaises pendant le Génocide perpétré contre les Tutsi dans l’achat d’armes

Kigali: Au moment où une information judiciaire visant BNP Paribas a été ouverte en France le 22 août pour «complicité de génocide et complicité de crimes contre l’humanité», la CNLG (Commission Nationale de Lutte contre le Génocide) revient sur le rôle de banques françaises pendant le Génocide des Tutsi du Rwanda en 1994.



La CNLG rappelle que selon le rapport de Human Right Watch publié en janvier 1994, de 1990 à 1994, les principaux fournisseurs d’armes et de crédits au Rwanda avaient été la France, l’Egypte, l’Afrique du Sud, la Belgique et la République populaire de Chine.



À cette même époque, des crédits avancés par la Banque Mondiale étaient détournés pour acheter des armes à feu, des machettes et de 1993 à 1994, la République populaire de Chine avait fourni 500 000 machettes au régime de Kigali. Des caisses pleines de machettes, payées sur crédit français, arrivaient encore par camions, venant de Kampala et du port de Mombassa, alors que le génocide avait déjà commencé.



À la fin du mois de mai 1994, le Gouvernement intérimaire rwandais a tenté de contourner l’embargo de l’ONU sur les fournitures d’armes et de munitions en s’en procurant par l’intermédiaire du Zaïre.



Pendant le génocide perpétré Tutsi en 1994, la Banque Nationale de Paris (BNP), devenue depuis BNP Paribas a coopéré avec le Gouvernement intérimaire rwandais afin de regrouper les avoirs en devises des banques rwandaise en vue d’acheter des armes.



Selon le rapport d’une commission d’enquête des Nations Unies, la BNP est intervenue dans le financement d’achat d’armes par le Rwanda aux Seychelles en violation de l’embargo décidé par le Conseil de sécurité. Elle a aussi permis de régler des avances sur contrat avec le groupe Barril et un groupe Martin, qui serait un pseudonyme du mercenaire Bob Denard.



Les enquêteurs ont interrogé Ezakar Bigilinka, qui s’occupait des fonds à l’étranger de la Banque Commerciale du Rwanda (BCR) et qui participa au transfert d’argent. Il a déclaré que « la seule institution qui a accepté de collaborer fut la Banque Nationale de Paris qui a accepté de transférer les avoirs» en vue d’achats d’armes alors que d’autres, comme la Banque Bruxelles-Lambert (BBL) ont bloqué les comptes de la BCR.



Willem Ehlers, propriétaire sud-africain d'une société en courtage d'armes nommée Delta Aero en juin 1994, a fourni 80 tonnes d’armes en provenance des Seychelles au colonel Bagosora. Les chèques de voyage de la BCR ont été utilisés pour ces achats, mais la BBL qui la contrôlait y a fait opposition.



La BNP aurait été "la seule banque à répondre par l'affirmative et à débloquer des fonds suffisants pour l'achat d'armes par le gouvernement rwandais". Elle consentira à payer Ehlers et permettra d’envoyer deux chargements d’armes qui serviront pendant le génocide.



Selon le chercheur français Jacques Morel, il est probable que Paris ait aussi facilité cette transaction au Zaïre et en Afrique du Sud.



Comme l’assurent, l'association anticorruption Sherpa, le Collectif des parties civiles pour le Rwanda (CPCR) et l'organisation non gouvernementale Ibuka France (Mémoire et Justice) dans leur accusation contre le groupe Bancaire, BNP a contribué au financement d'un achat illégal d'armes à destination du Rwanda en juin 1994. "Quatre vingt tonnes d'armes" ont ainsi été livrées aux miliciens Hutu, en plein génocide contre les Tutsi.



Les dites associations affirment que la BNP a autorisé, les 14 et 16 juin 1994, des transferts de fonds pour plus de 1,3 million de dollars du compte que la Banque Nationale du Rwanda (BNR) détenait chez elle vers le compte en Suisse de Willem Tertius Ehlers.



Le lendemain, Ehlers et le colonel Théoneste Bagosora, ont conclu aux Seychelles une vente de 80 tonnes d'armes, qui ont ensuite été acheminées à Gisenyi au Rwanda, via l'aéroport zaïrois de Goma, d'après les organisations mentionnées ci-haut.



Selon le rapport de Human Right Watch publié en janvier 1994, les armes ont été achetées à 3 fournisseurs: l’Égypte, l’Afrique du Sud et la France, qui ont pris la relève de la Belgique.



En mars 1992, l’Égypte a vendu pour 6 millions de dollars d’armes au Rwanda, notamment des kalachnikovs, des RPG 7 (lance-roquettes), des grenades propulsives, des mines anti-personnel, deux tonnes de plastic (explosif). Le contrat a été garanti par le groupe bancaire français “Crédit Lyonnais”, à l’époque nationalisé, sur la base de la mise en gage des futures récoltes de thé de la plantation de Mulindi.



Les groups bancaires français notamment Banque Nationale de Paris (BNP) et le Crédit Lyonnais ont joué un rôle majeur dans le Génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda surtout dans l’achat d’armes pour armer les génocidaires.



Selon la CNLG, ces faits mentionnés ci-haut sont constitutifs de violation du droit international en l’occurrence la convention onusienne de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide et sont qualifiés complicité de génocide.



Les initiales BNP représentent la Banque Nationale de Paris (National Bank of Paris), créée par le Gouvernement français en 1966. De 1993 à 2000, M. Jean-Laurent Bonnafé était Directeur Général et Directeur. Et, en 2000, BNP a fusionné avec "Banque de Paris et des Pays-Bas", Paribas, pour devenir BNP Paribas.



Alors que Crédit Lyonnais (LCL) est l'une des principales banques commerciales françaises. Il a été fondé par Henri Germain en juillet 1863 et était la plus grande banque du monde d'ici 1900. Au début des années 1990, le Crédit Lyonnais était la plus grande banque nationale d'État. (Fin)