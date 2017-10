Nyamirama: 21 détenus pour génocide ont demandé pardon aux familles des victimes

Jean-Pierre Hakizimana a demandé pardon ux membres de cinq familles qu'il a endeuillées

Nyamirama (Kayonza): 21 condamnés pour crimes de génocide ont demandé pardon aux familles des victimes, qui à leur tour, ont accordé ce pardon pour les crimes commis et les biens endommagés, et elles ont demandé aux repentis de sensibiliser à l’aveu les condamnés qui ne regrettent pas leur forfait, a établi ARI.



Ces 21 repentis font partie d’un contingent de 661 détenus de la prison de Rwamagana condamnés pour génocide et qui ont déjà écrit des lettres aux familles qu’ils ont endeuillées en leur demandant pardon.



Le processus de demande de pardon face à face a commencé par le secteur Nyamirama dans le district de Kayonza et va s’étendre à d’autres secteurs dans le cadre d’un programme destiné à renforcer la réconciliation au sein des familles rwandaises, surtout durant cette semaine consacrée à l’unité et à la réconciliation.



L’ex-conseiller Buregeya a tué les enfants et la femme de Pascal Ngarambe, qui a survécu seul. Buregeya a demandé pardon hier. Ngarambe a apprécié ce courage et a accordé le pardon.



«Ce que nous demandons aux repentis, c’est de sensibiliser leurs codétenus à nous fournir l’information sur les personnes et les endroits où les corps ont été jetés afin que nous puissions les inhumer dans la dignité», a indiqué le survivant Pascal Ngarambe.



«L’organisation de la cérémonie de demande de pardon est utile à la communauté. Car, elle permet de réconcilier les familles des ex-bourreaux et des survivants qui sont voisines sur une même village et qui vivent dans la méfiance réciproque. Le renforcement de cette réconciliation est précieux et doit être constamment entretenu, tel le fermier qui entretient tout le temps son jardin », a fait remarquer le Commissaire Antoine Muhire de la CNUR (Commission Nationale de l’Unité et Réconciliation).



Il a demandé aux repentis de mobiliser au pardon leurs complices non repentis qui refusent de passer aux aveux et à la demande de pardon.



Il a exhorté aux parents qui campent encore sur l’idéologie divisionniste du génocide de ne pas l’inoculer dans l’esprit de leurs enfants, à des fins de préserver le bon futur de ces enfants. Parmi les détenus de la prison de Rwamagana, 661 prisonniers ont écrit à 1067 familles de leurs victimes tuées pendant le génocide en leur demandant pardon. (Fin)