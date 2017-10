À peine ouvert, le procès des dames Rwigara reporté

Kigali: Le procès de l’opposante rwandaise Diane Rwigara, de sa sœur Anne Rwigara et de sa mère Adeline Rwigara devait s'ouvrir ce vendredi 6 octobre, à Kigali, mais il a été reporté au 09 octobre.



Le procès s’est ouvert à la Cour intermédiaire de Nyarugenge en l’absence de l’avocat de la défense Me Buhuru Pierre Célestin. Ce dernier a dit qu’il s’est absenté parce qu’il n’avait pas été informé sur la date de l’ouverture du procès.



Le parquet tenait à ce que les deux parties se conviennent de la date prochaine pour la tenue du procès. Mais les dames Rwigara ont dit qu’elles doivent encore étudier le dossier d’accusation avec leur avocat. Les juges ont décidé de reporté le procès au lundi 09 octobre 2017.



Les trois femmes sont poursuivies pour « incitation à l’insurrection ». Diane Rwigara est par ailleurs poursuivie pour « contrefaçon de documents » dans le cadre de sa tentative de candidature à la présidentielle du mois d’août alors que sa mère est poursuivie pour « pratiques sectaires ».



Diane Rwigara (35 ans), qui avait tenté de se présenter à la présidentielle du 04 août contre le président Kagame, avait été arrêtée le samedi 23 septembre 2017 avec sa mère et sa jeune soeur.



Dans plusieurs interviews, Diane Rwigara a dit que si elle est inquiétée, c'est pour avoir voulu se présenter aux élections et d'avoir oser tenir des discours critiques contre le président Kagame.



Le père de Diane Rwigara est un ancien cadre du parti au pouvoir mort en 2015 dans un accident de voiture pour la police. Diane Rwigara avait contesté cette version et dénoncé un « assassinat » politique. (Fin)