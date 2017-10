Le CRS a soutenu les vulnérables survivants du génocide à Karongi

Kigali:Dans le but de commémorer le génocide perpétré contre les Tutsi et soutenir les vulnérables survivants du génocide, l’Organisation Catholic Relief Services (CRS) de l'Eglise catholique a soutenu 5 familles de survivants du génocide vivant dans le Village de Nyagatovu, secteur de Mubuga, dans District de Karongi.



Les familles soutenues sont selle de Nyiraburakara Rose, Gabiro Cyprien, Nyirakanyana Félicité, Nayinzira Edouard et Uwiringiyimana Catherine. Le soutien apporté a été constitué de 8 chèvres, des vivres, de matériaux du ménage et de lits. Ils étaient tous évalués à 1 046 000 frws.



Le représentant du CRS au Rwanda et au Burundi, Darren Posey, a déclaré que le CRS a le devoir de prendre soin de la vie et de soutenir les pauvres. Il a dit "c'est dans ce même but que nous sommes venus réconforter les survivants du génocide afin d'être avec eux dans l'histoire tragique qu'ils ont vécu".



Les personnes soutenues ont beaucoup apprécié le soutien qu'elles ont reçu de CRS et ont remercié le gouvernement du Rwanda d'être à leurs côtés dans leur bien-être. Ils ont promis de bien garder des chèvres qui leur ont été données afin d'apporter des changements dans leur vie.



L'invité d'honneur, le directeur du développement social du district de Karongi, Mathias Munyaneza, a remercié le CRS pour leur bonne action de promotion du développement social des survivants du génocide, encourageant ceux qui ont été soutenus à prendre soin de ce qu'ils ont reçu. (Fin)