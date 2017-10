Prison de Muhanga: Plus de 400 condamnés pour Génocide ont écrit des lettres de demande de pardon

Muhanga: Plus de 400 condamnés pour crimes de Génocide contre les Tutsi en 1994 ont écrit des lettres de demande de pardon aux familles des victimes qu’ils ont endeuillées.



«Nos enfants et nos familles restés sue les collines vivent dans un climat de méfiance avec les familles que nous avons endeuillées. Mais quand nous demandons pardon publiquement et que nous l’obtenons, la confiance et le respect mutuel se rétablissent entre nos enfants et les familles dont nous avons exterminés des membres. C’est cela l’avantage des lettres de pardon », a confié la condamnée Diphanie Mukamusoni, qui purge sa peine dans la prison de Muhanga.



Le vice-maire de Kamonyi, reconnaît l’importance de la cérémonie de pardon entre les condamnés pour génocide et les familles des victimes.



«Cela s’inscrit dans le processus de repentir et de redressement des détenus pour crimes de génocide. Mais aussi dans la guérison des âmes pour les membres des familles des victimes. C’est qu’on appelle le programme « Mvura Nkuvure : soigne-moi pour qu’à mon tour je te guérisse », destiné à dissiper le poids des stigmates ou du trauma recensés à la fois chez les ex-bourreaux et les victimes.



Pour Sengabo du Service Correctionnel du Rwanda (RCS), seulement 8 à 10% des 70.000 prisonniers libérés pour crimes de génocide sont passés aux aveux.



«C’est trop peu au regard de la monstruosité du crime de génocide. Il faut faire un suivi des criminels condamnés et rentrés chez eux après avoir purgé la peine. Se comportent-ils correctement ? Ou certains sont retombés dans la criminalité. Une étude dans ce sens s’impose », a-t-il indiqué.



La prison de Muhanga abrite 1.500 condamnés pour crimes de génocide. Grâce à leurs témoignages sur le déroulement du génocide, un ouvrage a été confectionné, mais n’est pas encore entièrement achevé. (Fin)