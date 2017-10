Un nouveau porte-parole pour l’armée rwandaise

Kigali: L’armée rwandaise a nommé le Lieutenant Colonel Innocent Munyengango (46 ans) comme son nouveau porte-parole.



Il remplace à ce poste le Général de Brigade Ferdinand Safari qui assurait l’intérim depuis le départ à la retraite du lieutenant-colonel René Ngendahimana en juillet 2017.



"Je vais travailler en étroite collaboration avec les médias et établir des liens entre la population et l'armée. Je ferai de mon mieux pour promouvoir la coopération avec la population que nous servons", a-t-il dit juste après l’officialisation de sa nomination.



Le nouveau porte-parole de l’armée rwandaise a occupé les postes de Directeur de la Logistique à l’Etat Major de l’Armée de l’air, instructeur à l’Académie militaire de Nyakinama et commandant de troupes rwandaises en mission de maintien de la paix au Soudan du Sud. (Fin)