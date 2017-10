La Formation des Abunzi a ciblé les sept membres du Comité et les leaders locaux des cellules et des secteurs

Avant de commencer les activités de médiation au niveau des cinq districts du Projet de Renforcement de la Justice de Proximité ou « Strengthening proximity Justice in Rwanda (SPJR), les Abunzi ont été formés par les agents de l’ONG RCN Justice & Démocratie et ceux de MAJ (Maison d’Accès à la Justice).



Ce sont les formateurs qui ont été formés d’abord pendant deux jours. Ils se sont imprégnés du contenu de la formation des Abunzi et des autorités locales, notamment les secrétaires exécutifs des cellules et des secteurs. Cet impératif était nécessaire pour qu’ils acquièrent des connaissances pratiques en matière d’animation dans la formation des adultes.



La formation rapide d’un jour pour les Abunzi a été effectuée dans les cinq districts d’intervention que sont Nyarugenge, Gicumbi, Burera, Ngororero et Nyabihu. Au total, il a été nécessaire d’organiser 28 sessions du 07 Juin 2016 au 13 Juillet 2016. Les bénéficiaires de ces sessions se sont élevés à 1308 sur les 1329 Abunzi prévus, et qui sont membres de 880 comités. Les autorités locales des cellules et des secteurs formées étaient au nombre de 428.



Ensuite RCN J&D a procédé à la distribution du matériel à 444 Comités des Abunzi. Ce matériel était composé de registres des requêtes, de convocations, notifications de la décision, fiches de verdict des Abunzi. L’on a donné d’autres outils de bureau comme les cahiers des registres pour les procès verbaux de conciliation, les papiers duplicateurs, les bics, les perforateurs…), le tout dans une malle en métal.



Les membres du bureau présents dans cette formation ont aussi pris l’engagement d’apprendre aux autres membres du comité à utiliser correctement ces outils.



La Formation de quatre jours qui suivra a ciblé encore les Abunzi et les Secrétaires exécutifs des cellules et des secteurs, mais cette fois en y ajoutant les chargés d’Etat civil.



Les thèmes traités étaient les même, à savoir : Mandat, organisation et compétences des comités Abunzi ; code de conduite des Abunzi ; fonctionnement des comités Abunzi par étapes de traitement du cas (techniques de conciliation, procédures, collaboration avec les autres instances) ; recours aux lois dans la résolution des conflits.



Depuis Août 2016 à Septembre 2017, 3660 personnes ont été formées, dont 3090 Abunzi et 570 Autorités Locales (S.E de cellule ou de secteur, ainsi que les Chargés d’Etat Civil). Le taux de participation a été de 95.7%.



Au cours de ces formations, des erreurs liées au manque de connaissances propres aux Abunzi ont été corrigées progressivement. Comme l’ont été aussi des comportements et des langages inappropriés des Abunzi qui se considéraient comme des juges de tribunaux, et non pas comme des médiateurs. Après quatre jours de formations, des progrès très satisfaisants ont été enregistrés.



Les outils didactiques distribués à chaque participant à la formation lors de cette session de quatre jours sont : les manuels sur l’administration des Comités Abunzi et leur utilisation, les recueils de lois combinant 5 lois les plus utilisées par les Abunzi, à savoir : la loi régissant le fonctionnement des Comités Abunzi, la loi foncière, la loi sur la succession, la loi sur la famille, et la loi sur GBV. L’on a donné des livres de poche comme des mini-guides aux Abunzi et à chaque Autorité locale.



Atelier de Coaching des Comités Abunzi et Autorités locales par les juges des tribunaux de base et les agents MAJ



Cette activité s’inscrit dans le cadre de la continuité des activités du Projet de Renforcement de la Justice de Proximité ou « Strengthening proximity Justice in Rwanda (SPJR).



Des ateliers de coaching des Comités Abunzi par les juges et les agents des Maison d’Accès à la Justice (MAJ) ont été effectués dans les 5 districts d’intervention en deux phases : la 1ère phase du 21 Juin au 21 Juillet 2016, et la deuxième du 16 Mai au 30 Juin 2017. 13 sessions ont été réalisées à chaque phase.



Chaque atelier de coaching comprenait 7 Abunzi de chaque comité de secteur ainsi que le Secrétaire Exécutif de secteur et était animé conjointement par un juge du tribunal de base et un agent de la MAJ. La participation du chargé de la Bonne Gouvernance au district était aussi recommandée.



Des échanges ont porté sur les forces, les faiblesses, les erreurs souvent constatées dans les procès verbaux de décision par les juges pour les cas en appel.



A la 1ère phase, 526 Abunzi de secteurs et 48 Autorités locales ont participé aux ateliers de coaching par les juges et les agents MAJ, avec un taux de participation de 91%. 42% des participants étaient des femmes.

Trois thèmes importants ont été identifiés : mandat et code de conduite des Abunzi ; Compétence des Comités Abunzi ; Procédures de résolution des conflits par les Comités Abunzi ; La qualité d’une décision et du procès verbal de la décision des Abunzi.



Les ateliers de coaching ont permis aux Secrétaires Exécutifs de secteurs de bien comprendre leur rôle dans le fonctionnement des comités Abunzi tel que la loi Abunzi l’indique.



La deuxième phase des ateliers de coaching a rassemblé 525 personnes, dont 471 Abunzi de secteurs et 54 Autorités de secteurs. 44.7% des participants étaient des femmes. Les ateliers de cette deuxième phase ont porté sur les mêmes thèmes qu’avant, mais avec l’objectif d’identifier les changements après la 1ère phase.



RCN J&D continue maintenant de faire le suivi et le renforcement des Abunzi au niveau de la pratique sur le terrain. Par ailleurs, un sixième district de Rutsiro s’ajoutera bientôt aux cinq autres pour bénéficier des activités du Projet (SPJR) en matière de renforcement des Abunzi, surtout qu’il n’avait pas eu un partenaire pour le former. (Fin)