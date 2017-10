Le GNR recommande de meilleures pratiques agro-écologiques pour la mise en œuvre du PSTA4

Kigali: Le Groupe National de Référence (GNR) en matière de liens entre Agriculture, Sécurité alimentaire, Commerce et Changement climatique, recommande de meilleures pratiques agro-écologiques lors de la mise en œuvre de la phase 4 du Plan Stratégique de Transformation de l’agriculture (PSTA4), selon François Munyentwari, Directeur de l’Agence de Coopération, de Recherche et de Développement (ACORD/Rwanda) et Coordinateur du GNR.



«Il faut instaurer des exigences strictes en matière de protection de la terre pour les grands investisseurs agricoles, avec l’obligation d’introduire les pratiques agro-écologiques dans l’agriculture commerciale, avec évaluation régulière des performances », a-t-il indiqué.



Le GNR est un organe consultatif qui comprend les délégués des Ministères du Commerce et Industrie, du MINAGRI et RAB, des Terres et Forêts, de l’Environnement et REMA, les délégués des banques de crédits et de l’Assurance Agricole, des représentants des coopératives agricoles, les operateurs privés impliqués dans la chaîne de la transformation agricole et l’agro-business, les délégués de la Société civile, les multiplicateurs et les producteurs d’engrais et semences, ainsi que les medias.



«Les recommandations émises par les membres de GNR sont transmises au Gouvernement et autres institutions concernées pour leur exploitation utile et leur mise en œuvre. Il y a des activités comme les grands projets agricoles qui doivent rester dans les mains du Gouvernement en attendant d’être confiés à des privés. Jusqu’à présent, des voix disent que la consolidation des terres n’est pas encore bien faite. Les investisseurs en agriculture sont les bienvenus au Rwanda. Mais les petits fermiers ne doivent pas rester comme une main-d'œuvre seulement, alors qu’ils sont propriétaire des terres », a-t-il poursuivi.



Par ailleurs, l’on préconise des technologies d’irrigation pour retenir aussi les eaux de pluies. Mais l’Etat n’a pas ces technologies dans la stratégie de rétention et d’utilisation des eaux des pluies.



Il est important certes de créer les banques des céréales. Mais le problème est qu’on a créé de telles banques dans la Province de l’Est, notamment lorsque Mutsindashyaka Théoneste en était Gouverneur, alors qu’il n’y avait pas une production agricole à stocker.



De même, durant le PSTA4, l’on devrait disposer de stratégies efficaces contre les maladies qui attaquent les cultures, comme le manioc et la banane, notamment contre le flétrissement bactérien du bananier.



L’Etat doit s’impliquer aussi pour que les produits agricoles au Rwanda « Made in Rwanda » suffisent pour la sécurité alimentaire et le marché extérieur.



«L’on a investi dans la construction d’industries alors qu’on n’a pas la production pour les approvisionner », a déploré un participant.



D’autres jugent que les investissements sont orientés dans des domaines qui ne convenaient pas. Cela fini par créer la faim.



De même, l’utilisation des terres est mal faite à certains endroits. Car, on cultive sur un espace qui devrait produire de la nourriture pour la population. Raison pour laquelle la coordination de l’utilisation de la terre doit impérativement associer le MINAGRI-le MINIRENA- et l’Habitat.



L’autre suggestion est qu’il faut rationnaliser les marais qui devraient servir davantage à l’agriculture au lieu de consacrer certains d’entre eux à l’élevage, à des activités agricoles peu performantes et non rentables, parfois à des constructions.



D’autre part, l’orientation de la politique agricole privilégie l’économie verte et l’attachement à l’agro-écologie, c.-à-d. la production et l'utilisation du fumier organique qui doit être disponible à grande échelle grâce au Programme Girinka (= Une Vache par Ménage).



Le GNR recommande aussi de faire un mapping des terres en fonction de leurs propriétés et leurs besoins en intrants, au lieu de fertiliser de façon uniforme.



Au niveau des investissements agricoles, le GNR demande que les banques augmentent les crédits donnés à l’agriculture, et qu’un fonds de garantie soit instauré pour faciliter l’accès au crédit par les agriculteurs. L’on peut même envisager la création d’une banque agricole.



Dans tous les cas, ce qui est urgent pour les fermiers, c’est qu’ils aient accès à temps aux semences et aux intrants agricoles et en quantité suffisante. Ce qui n’a pas été le cas même pour la présente saison agricole. Les agronomes de secteurs des districts à travers le pays l’ont confié aux médias. (Fin).