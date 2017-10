Le Gouverneur de la Province du Nord veut faire arrêter 652 hommes qui engrossé des mineures dans Gicumbi

Gicumbi (Province du Nord): Le Gouverneur de la Province du Nord, Jean-Marie-Vianney Gatabazi, veut faire arrêter des hommes qui ont engrossé 652 filles mineures dans le district de Gicumbi.



Dans cette sensibilisation, tous les organes et les parents de ces filles mineures sont exhortés à pointer du doigt les auteurs de ces infractions, qui minimisent leur forfait en promettant de verser de l’argent pour nourrir les enfants nés de ces abus.



Le Maire du district de Gicumbi, Juvénal Mudaheranwa, promet d’agir de façon ferme contre ces délits d’engrosser des jeunes filles âgées de moins de 18 ans.



« 6 160 enfants qui ont abandonné l’école, dont 656 suite aux grossesses précoces, constituent une sérieuse préoccupation. Point n’est besoin de cacher les auteurs de telles infractions. Les parents sont priés de donner une éducation appropriée sur la sexualité reproductive afin d’éviter des grossesses précoces. Déjà, 44 % de la population n’appliquent pas la planification familiale dans ce district », a-t-il indiqué.



Le Gouverneur Gatabazi ne fait pas de détours. Il exhorte les autorités à arrêter les hommes auteurs de ces 656 grossesses. Les autorités locales de secteurs répondront du non respect de cette mesure.



« Les partent sont interpelés à suivre l’éducation de leurs filles surtout, car celles-ci risquent d’abandonner l’école et de ne pas jouir du développement attendu », a-t-il dit.



La police a dit qu’elle attend l’information sur les auteurs de ces délits pour les arrêter. Celui qui les cachera sera puni. On déplore aussi que les enfants qui naissent de ces mineures soient jetés dans des latrines ou grandissent dans de s conditions de pauvreté extrême. (Fin)