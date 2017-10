Le corps d’une victime du Génocide a reçu un enterrement digne à Gicumbi

Kigali: Une cérémonie funéraire a eu lieu au site mémorial du Génocide de Rutare, situé dans le district de Gicumbi, pour donner un enterrement digne à Jean Ntagozera, victime du Génocide perpétré contre les Tutsi en 1994.



Jean Ntagozera est né dans l'ex-secteur de Nyabihu de la commune de Rutare, à présent dans le secteur de Ruvune dans le district de Gicumbi.



Son corps a été retrouvé dans le champ d'Ildefonse Nkundayezu et ce dernier est le fils d'Innocent Ntiyamira, le tueur présumé de Jean Ntagozera (information obtenue au cours des juridictions Gacaca).



La cérémonie a débuté par une marche commémorative et une messe de requiem. Juvénal Mudaheranwa, le maire du district de Gicumbi, a remercié ceux qui sont venus se joindre à la famille de Ntagozera pour lui donner un enterrement digne.



Il a déclaré que même si le Rwanda a été détruit par son histoire tragique, mais maintenant, le Rwanda est en train de se reconstruire et de se transformer de façon considérable. Il a ajouté que personne ne devrait altérer l'histoire des Rwandais.



Il a dit: "Ceux qui ne reconnaissent pas la rapidité de la transformation actuelle du Rwanda, sont ceux qui ont honte de l'échec de leurs plans d'extermination de tous les Tutsi au Rwanda".



Il a remercié ceux qui ont révélé où le corps de Ntagozera avait été jeté par les assassins, après que sa famille le cherchait désespérément. Il a articulé que toujours la vérité gagne sur le mensonge. Il a demandé à tout le monde d'empêcher tous moyens qui peuvent canaliser les plans vivant à détruire le pays, en particulier, de continuer à combattre l'idéologie du génocide.



Dans son témoignage, Apollonia Batamuriza, la fille aînée de la famille de Ntagozera, a dit qu'avant le Génocide, son père était caractérisé par le bonheur, la bonne conduite et d'autres bonnes valeurs rwandaises. Elle a déclaré que lorsque le Génocide a commencé, Batamuriza rendait visite à sa famille en provenance de la maison de son mari à Muhura.



Lorsque les Tutsi ont commencé à être attaqués et tués, Ntagozera a averti sa famille de rester cachée, mais Batamuriza a refusé et décidant de se réfugier dans la maison de sa grand-mère dans le secteur de Muko.



Malheureusement, elle a constaté que le Génocide avait également commencé dans cette région et que de nombreux Tutsi avaient été tués. Elle s'est réfugiée vers la paroisse catholique de Muhura, d'où elle a survécu au génocide.



Elle a conclu son témoignage en remerciant quiconque est venu les soutenir et ceux qui ont révélé là où le corps de son père se trouvait. Elle a conclu en disant: «Même si mon père a subi toutes formes de torture jusqu'à la mort, mais maintenant nous sommes heureux de retrouver son corps et lui accorder un enterrement en digne ».



L'invité d'honneur, l'honorable Théodomir Niyonsenga, a ouvert son allocution en rappelant à tous les participants quelques actes ayant caractérisé l'histoire tragique qui a conduit le Rwanda au Génocide contre les Tutsi.



Il a dit que la discrimination et la privation de droits des Tutsi sur les biens publiques qui ont conduit certains Rwandais à décider de prendre des armes et à lutter contre cette injustice au Rwanda et maintenant tous les Rwandais ont les mêmes droits. Il a félicité l'ancienne armée du FPR Inkotanyi d'avoir arrêté le Génocide et de promouvoir l'unité parmi les Rwandais.



Il a déclaré que chaque fois qu'une victime du génocide est décemment enterrée, ça devrait être le temps de reconsidérer la bravoure de l'ancienne armée du FPR Inkotanyi et d'encourager l'espoir que le génocide ne se reproduira plus jamais.



Il a déclaré que ceux qui ont encore l'idéologie du génocide ne doivent pas prendre notre temps, mais les stratégies à long terme pour le déraciner doivent être renforcées.



Il a conclu en demandant à tous les Rwandais de ne pas prêter attention à ceux qui continuent de répandre l'idéologie du génocide, en particulier ceux qui opèrent hors du pays, mais ceux qui sont à l'intérieur du pays doivent se méfier de l'idéologie du génocide parce que des lois punissant ces crimes sont en place.



Il espère que tous les pays étrangers doivent mettre en place les mêmes lois comme a été demandé par les Nations Unies et qui demandait également que l'histoire du génocide soit enseignée dans les écoles afin que la jeunesse commence tôt à prévenir tout ce qui pourrait causer de futur génocide. (Fin)