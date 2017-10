La jeune dame Mukagasana témoigne que l’on peut sortir de la pauvreté extrême grâce à une bonne gouvernance

La jeune dame Gaudence Mukagasana

Secteur Nduba (Gasabo): En ce jour où le monde entier célèbre l’éradication de la pauvreté extrême, une équipe de journalistes, de membres de la Société civile, et des autorités du district de Gasabo, ont rendu visite à trois familles qui ont émergé de la pauvreté extrême grâce aux Programme des Travaux Publics de Développement (VUP) financés par la Banque Mondiale et d’autres partenaires.



La descente sur terrain a été organisée par le Bureau de la Banque Mondiale à Kigali.



«Je me suis construit maintenant une maison en deux d’une valeur actuelle de 8 millions Frw (plus de $US 10 mille). Je sens en moi une grande fierté d’avoir atteint seule ce rêve de sortir de la pauvreté. C’est le fruit de grands efforts et de sacrifices. Surtout que je suis une mère séparée de mon mari depuis sept ans, et que j’ai travaillé seule pour arriver à ce but», témoigne la jeune dame Mukagasana, 40 ans et mère de trois enfants.



Elle précise qu’elle travaillait dans le Programme des Travaux Publics (VUP) de construction des routes et autres infrastructures.



VUP a été créé en 2008 pour construire des infrastructures de développement dans un secteur de chacun des trente districts du pays. Au niveau du district de Gasabo, c’est le Secteur de Nduba qui a été choisi pour abriter le programme VUP dans l’objectif de donner du travail au grand nombre de vulnérables et de pauvres extrêmes que compte le secteur. L’idée était d’arriver à donner du travail à ces déshérités pour qu’ils aient à manger, fassent de l’épargne, obtiennent des frais d’affiliation à des mutuelles de santé, se construisent des maisons décentes, et s’achètent des habits. Bref, travailler dans le VUP permet de rehausser sa condition de vie, et d’obtenir un petit crédit financier.



C’est dans ce cadre que Mukagasana a pu contracter un crédit de 60 mille frw. Elle a cultivé des légumes qu’elle vendait. Elle est parvenue à rembourser ce crédit. Puis elle a fait partie d’un groupe de 11 membres, dont elle était la présidente. Ils ont demandé un crédit de 840.000 Frw, soit à peu près $US mille actuellement. Ces fonds ont été investis dans l’élevage de chèvres de race améliorée. Le bénéficie réalisé a atteint 300 mille Frw que les membres se sont départagés.



C’est à partir de là que Mukagasana a commencé à construire sa maison. Le Secrétaire Exécutif du Secteur Nduba l’y avait encouragée surtout qu’elle demandait que le district construise pour elle, qui se considérait comme vulnérable.



«Je suis parvenue à réaliser mon rêve d’être économiquement autonome grâce aux bons conseils de nos autorités locales. J’ai encore demandé un crédit de 100 mille Frw. J’ai cultivé des tomates que je vendais. Le bénéfice servait à construire la maison jusqu’à son achèvement. J’ai été encadreuse des femmes dans un programme d’épargner cent francs par jour ou Programme Igiceri. Cela a rehaussé la culture de l’épargne dans le secteur. J’aidais la population à ouvrir de compte, à payer les frais d’affiliation à la mutuelle de santé. La coopérative d’épargne SACCO m’a donné pour ce dévouement un Prix de150.000 Frw (environ 200 $ à l’époque). J’ai encore demandé un autre crédit de 100.000 Frw que j'ai remboursé. J’ai enfin acheté un tank à eau de 275 000, avec un crédit subsidiée à 150.000 Frw. Je vendais des jerricans d’eau. Cela me rapportait 3 à 4 mille Frw. J’ai reçu une vache en guise de cadeau offert par le Projet « Une Vache par ménage», poursuit-elle, intarissable.



A travers ce témoignage, Mukagasana ne cesse de louer le leadership du Président Kagame qui a permis une telle transformation de sa vie, grâce à une bonne sécurité et une bonne gouvernance.



Mukagasana est maintenant présidente de la « Soirée des mamans » au niveau du village, réunion où les villageois apprennent à lutter contre la malnutrition, les conflits et à initier de bons projets à revenu.



«Maintenait, j’ai retrouvé en moi l’espoir et la confiance. Mon but est de devenir une entrepreneure qui cultive, achète et vend des produits agricoles», souligne-t-elle, en rappelant qu’elle peut «She Can», que ses collègues peuvent réaliser plus, jusqu’à toute l’Afrique «Africa Can».



Justin Gatsinzi, responsable de l’Unité de Protection Sociale au sein de LODA (Office de développement de l’Administration Locale) informe que la Banque Mondiale a injecté $US 18 millions de don au Programme de protection sociale de 2008 à 2017, ainsi qu’un crédit de $US 420 millions. Le Rwanda est entrain de négocier auprès cette Banque un crédit de $US 80 millions. (Fin)