Les jeunes de Nyabihu et Rubavu exhortés à dénoncer quiconque engagerait la haine et la discrimination parmi eux

Kigali: Cela a été demandé aux jeunes étudiant dans les écoles secondaires des districts de Rubavu et Nyabihu lors d'une campagne de prévention de l'idéologie du génocide à travers les jeux.



Cet événement a été organisé par le Rwanda Youth Club for Peace Organization (RYCLUPO) à travers des compétitions annuelles de football entre les écoles secondaires des districts de Rubavu et Nyabihu.



Le Coordinateur de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) dans les districts de Rubavu et Nyabihu, Jean Damascène Nteziryayo, a remercié RYCLUPO d'avoir organisé un événement si bon et fructueux en demandant aux jeunes de prendre des décisions de lutter contre l'idéologie du génocide.



Selon la CNLG, Jean Damascène Nteziryayo a demandé à RYCLUPO de poursuivre son bon programme et il a recommandé que les compétitions de la prochaine fois puissent inclure d'autres disciplines de jeux afin d'engager tous les jeunes selon leurs talents différents.



Le représentant de RYCLUPO, Ladislas Yassin Nkundabanyanga, a déclaré qu'ils ont décidé d'aller dans différentes écoles pour y donner des conférences sur la lutte contre l'idéologie du génocide et organiser chaque année des compétitions de football visant à inciter les jeunes dans les écoles secondaires à participer à la prévention du génocide et à la lutte contre l'idéologie du génocide.



L'invité d'honneur, l'honorable Giovanni Renzaho, a remercié RYCLUPO pour les bons objectifs qu'ils se sont fixés, qui sont: construire un corps en bonne santé en pratiquant le sport et construire l'humanité en combattant l'idéologie du génocide. Il a recommandé que de telles compétitions soient une activité continuelle et que le District le soutienne. Il a demandé au RYCLUPO d'étendre ses bonnes activités dans d'autres districts.



Il a dit "Continuons à construire la paix partout où nous sommes en dénonçant quiconque tentera d'engager la haine et la discrimination parmi nous, afin que le génocide ne se reproduise plus jamais". (Fin)