La coopérative Ruganeheza a visité le site mémorial du Génocide de Nyarubuye

Kigali: 28 membres de la coopérative Ruganeheza opérant dans le district de Kayonza ont visité le site mémorial du Génocide de Nyarubuye dans le district de Kirehe.



La coopérative est composée de rescapés du Génocide perpétré contre les Tutsi, de génocidaires, de citoyens historiquement marginalisés et de Rwandais réfugiés depuis 1959 jusqu'en 1994 lorsque le Génocide perpétré contre les Tutsi fut arrêté par des soldats de l'APR en 1994.



Après avoir rendu hommage aux victimes du Génocide perpétré contre les Tutsi inhumés dans le site mémorial de Nyarubuye, ils ont visité différentes parties du mémorial. Ils ont aussi reçu des explications sur l'histoire du Génocide perpétré contre les Tutsi, en particulier à Nyarubuye.



Ils ont signalé que visiter les sites mémoriaux du Génocide les aident à mieux comprendre son histoire et à enseigner l'unité et la réconciliation.



Petero Sakindi, 80 ans, membre de la coopérative, a réitéré sur les persécutions subies par les Tutsi depuis des années. Il a dit que lorsqu'il avait 12 ans en 1955, il fut victime des expulsions de Tutsi dans les écoles. Il étudiait à la mission de Rwamagana. Lorsque les Tutsi ont été expulsés en 1959, il s'est enfui en Ouganda. Quand il est revenu au Rwanda en 1994, toute sa famille avait été décimée.



Riziki Mukamanzi, présidente de la coopérative Ruganeheza, a expliqué que la visite des sites mémoriaux du Génocide perpétré contre les Tutsi les aide à comprendre son histoire afin d'éviter qu’il ne se reproduise jamais.



Ruganeheza fait partie de Never Again Fellowship, un groupe de neuf coopératives de la province de l'Est focalisées sur la réconciliation. (Fin)