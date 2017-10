Une réunion avec les districts pour préparer la 24ème commémoration du Génocide

Kigali: La Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) a tenu une réunion consultative avec tous les maires des districts à travers le pays.



Selon la CNLG, la réunion avait pour but de discuter de la préparation et du bon déroulement de la 24ème commémoration du Génocide perpétré contre les Tutsi, la gestion des sites mémoriaux du génocide, des conférences dans les écoles visant à prévenir le génocide et à lutter contre son idéologie, le déni et la banalisation du Génocide perpétré contre les Tutsi, des études sur l'histoire du génocide dans les districts et l'exécution des décisions des juridictions Gacaca relatives aux biens.



La réunion, organisée en vidéoconférence, a été présidée par Francis Kaboneka, Ministre de l’Administration Locale, tandis que les conférences ont été délivrées par Julienne Uwacu, la Ministre des Sports et de la Culture, et le Dr Jean Damascène Bizimana, Secrétaire Exécutif de la CNLG.



En ce qui concerne les préparatifs de la 24ème commémoration, il a été convenu que les districts doivent allouer une partie du budget à la commémoration du Génocide perpétré contre les Tutsi, identifier à temps au moins trois personnes qualifiées par village pour être formées aux conférences à donner pendant la période de commémoration.



La CNLG a été priée à préparer les conférences à temps pour que la formation puisse être achevée avant la mi-mars 2018. Les districts ont également été exhortés à préparer tous les programmes de commémoration à temps.



Il a également été convenu que le temps réservé à la messe et aux autres prédications soit réduit et d’accorder deux prières, l'une au nom des chrétiens et l'autre au nom des musulmans, afin de consacrer plus de temps à l'activité même de la commémoration.



Cependant, dans le cas où une église organise une cérémonie pour commémorer ses croyants tués, les prières de ceux qui sont commémorés peuvent y être incorporées.



Il a également été décidé que les témoignages doivent être enregistrés sur tous les sites de commémoration et remis à la CNLG; et les districts doivent remettre les témoignages enregistrés au cours des années précédentes à la CNLG.



Il a également été rappelé que les activités de loisirs doivent être interdites dans les zones plus proches d'un site de commémoration.



En ce qui concerne la gestion des sites mémoriaux du Génocide, il a été convenu qu'en ce qui concerne les quatre sites à inscrire sur la liste du patrimoine mondial, la CNLG fournira aux districts les documents montrant leurs zones tampons et le plan de gestion et de conservation afin qu'ils puissent les incorporer dans leurs plans directeurs.



De plus, les districts doivent chercher les titres fonciers des parcelles où les sites mémoriaux sont érigés et les enregistrer dans les propriétés du District et chercher des moyens de fusionner les sites mémoriaux et transférer les tombes et cimetières des victimes du génocide aux sites mémoriaux bien entretenus.



Concernant les recherches sur le Génocide dans les districts, la CNLG collaborera avec le Ministère de l’Administration Locale pour élaborer la liste des chercheurs qui peuvent être utilisés pour écrire cette l'histoire.



Les districts se sont également engagés à aider la CNLG à accéder facilement aux archives des anciennes préfectures afin que des monographies puissent être écrites. (Fin)