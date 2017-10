Cinq suspects arrêtés pour tentative de braquage de l’agence de la Banque de Kigali à Ruhango

Kigali: La Police a d’ores et déjà arrêté cinq principaux suspects d’une tentative de braquage mardi soir de la succursale de la Banque de Kigali(BK) dans le district de Ruhango qui a été fatale pour la caissière.



«La police a arrêté au moins cinq suspects principaux. Ils sont en détention pour être interrogés», a indiqué la Banque de Kigali sur le réseau social tweeter.



Des hommes armés étaient entrés dans la BK mardi 24 octobre à 18 heures. Rien n'a été volé parce que les cambrioleurs étaient incapables d’ouvrir le coffre-fort. Mais la caissière nommée Quessia Muhawenimana a été tuée et trois autres employés ont été blessés dans la bagarre.



La défunte caissière Quessia Muhawenimana a été inhumée ce jeudi 26 octobre après une messe de requiem à l’Eglise Adventiste du 7ème jour sise à Remera dans la capitale.



La directrice Générale de la BK, Dr Diane Karusisi, et tout le personnel ont été présent aux obsèques de la caissière Quessia Muhawenimana inhumée au cimetière de Rusororo à Kigali.



Quessia Muhawenimana meurt juste trois mois après son mariage et à la fleur de l’âge parce qu’elle n’avait que 32 ans. Les victimes blessées ont été prises en charge au CHUK(Centre Hospitalier Universitaire de Kigali).



La branche Buhanda de la BK située à Ruhango qui a été victime de ce cambriolage est fermée temporairement pour ouvrir dans une semaine si toutes les conditions sont réunies. (Fin)