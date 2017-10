Les détenus de Ririma s'engagent à participer à la lutte contre l'idéologie du génocide

Kigali: Certains détenus de la prison de Ririma, dans le district de Bugesera, ont dit qu'ils regrettaient la façon dont ils ont enchanté la haine et se sont plongés dans le génocide.

Ces détenus ont décidé de prendre part à la prévention du génocide et à la lutter contre son idéologie, en particulier en disant à leurs familles la vérité sur ce qu'ils ont fait dans le Génocide perpétré contre les Tutsi.



Ils ont pris cet engagement après une conférence sur la prévention du génocide et la lutte contre son idéologie donnée par Basilisse Mukamana, coordinatrice de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) dans les districts de Bugesera et Kicukiro.



C’est dans le cadre de la campagne menée par la CNLG visant à exhorter les personnes de différentes catégories à participer à la prévention du génocide et à la lutte contre son idéologie.



Selon la CNLG, la conférence s'est concentrée sur l'évaluation de la façon dont l'idéologie du génocide a été enseignée par les régimes qui ont pris le pouvoir après l'indépendance, comment elle a détruit l'unité des Rwandais jusqu'à ce qu'elle plonge le pays dans le Génocide perpétré contre les Tutsi en 1994.



Considérant que de nouveaux détenus viennent chaque année en raison du crime d'idéologie du génocide, les détenus ont suggéré que davantage d'efforts soient faits pour enseigner aux gens dans les familles afin de prévenir le génocide et d'éradiquer son idéologie.



La prison de Ririma dans le district de Bugesera héberge 3.580 détenus dont 2.069 sont des prisonniers de génocide. (Fin)