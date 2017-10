Journée Mondiale de l’Alimentation : Dix-huit vaches ont été données à des ménages vulnérables

Rubengera (Karongi): En ce jour du 26 Octobre 2017 où le Rwanda célèbre la Journée Mondiale de l’Alimentation, Nephtal Ndayishimiye, du village Kabuga, cellule Bibabazi, secteur Rubengera est l’homme le plus comblé. Grâce au tirage au sort, il vient de prendre un petit papier du petit panier que la Ministre en charge de l’Agriculture et des Ressources animales, Dr Géraldine Mukenshimana, tient en main. Le numéro du petit panier corresponde au numéro de la boucle d’oreille portée par une vache qui a mis bas un magnifique veau la veille.



C’est dire que Nephtal est le seul à recevoir une vache et son veau parmi les 18 bénéficiaires vulnérables qui ont été désignés pour les faire sortir de la pauvreté extrême et des affres de la malnutrition. Le public et les autorités présents sur place félicitent Nephtal et ses compagnons en leur souhaitant la prospérité et en les exhortant à prendre soin des vaches qui leur sont octroyées. Ces vaches ont été données par le Secteur privé (commerçants) du Rwanda.



L’on doit rappeler ici que le Secteur privé du Rwanda a donné beaucoup de vaches qui sont distribuées dans le pays dans le cadre du Programme Girinka « Une Vache par Ménage » à travers lequel plus de 300 mille vaches ont été octroyées.



L’octroi de ces vaches est très significatif, car il correspond au thème de la Journée Mondiale de l’Alimentation pour l’Année 2017« Investir dans la Sécurité alimentaire et le Développement rural ».



« Cet octroi un engagement pour éradiquer la pauvreté extrême, la faim et la malnutrition. Il encourage à attendre la sécurité alimentaire et le revenu », a indiqué la Ministre Mukeshimana.



La Ministre précise que cet octroi cadre avec le Manifeste du Président Kagame lors de sa campagne électorale au cours de laquelle il a promis aux Rwandais d’atteindre l’autosuffisance alimentaire et de meilleures conditions socio-économiques.



«Je vous demande de bien entretenir de façon durable les infrastructures de développement, et même d’irrigation que le Gouvernement a installées pour vous, et qui vous ont fait parvenir à d’importantes réalisations. Je vous rappelle de garder cette volonté de planter en ligne et de pratiquer cela sans tarder. Vous le savez. Mais vous ne le faites pas », a-t-elle dit.



Dr Mukeshimana s’est réjouie du partenariat en place avec les bailleurs qui soutiennent le Rwanda et qui l’ont fait parvenir à de bons acquis à sauvegarder afin d’éviter la régression.



«Grâce à une bonne sécurité dans le pays, le Rwanda a résisté aux chocs de l’insécurité alimentaire. Il a développé une agri-élevage durable qui permet de résister aux effets négatifs du changement climatique, de la sécheresse et de l’inondation. Les chants présentés dans cette cérémonie vantent une maîtrise du programme mis en œuvre à Karongi pour lutter contre l’érosion, pratiquer l’irrigation, utiliser les deux sortes d’intrants et les semences sélectionnées. Nous remercions les partenaires et les agri-éleveurs pour leur contribution dans l’augmentation de la production. Les connaissances atteintes par la population sont très satisfaisantes. Mais il y a encore plus à faire», s’est elle exprimée.



Elle a rappelé qu’elle vient de planter à Rubengera du haricot riche en fer et qui augmente le sang dans le corps. « Consommer le haricot, ainsi que la patate jaune à l’intérieur et les petits poissons « Isambaza » du Lac Kivu constitue une alimentation riche pour les ménages et surtout les enfants. Raison pour laquelle chaque parent qui quitte cette cérémonie doit rentrer avec la ferme détermination d’éradiquer la malnutrition devenue chronique à Karongi. Gràce à une agriculture intelligente, l’on peut vaincre ce fléau de malnutrition qui cause du retard dans la croissance physique et intellectuelle de l’enfant. Aucun enfant ne doit plus être victime de ce mal. Surtout que Karongi dispose de petits poissons à élever », a toujours recommandé la Ministre en charge du MINAGRI.



Au nom des agences onusiennes (PAM, FAO, OMS, IFAD, UNICEF), le Représentant du PAM, Jean-Pierre de Margerie, a souligné que le monde célèbre pour la 72ème fois la Journée Mondiale de l’Alimentation, mais cette fois sur fond de l’insécurité alimentaire dans le monde. Surtout à cause des conflits, de la sécheresse, des inondations, et des effets négatifs du changement climatique.



«Le nombre de personnes souffrant de la faim au niveau mondial est passé de 777 millions en 2015 à 815 millions en 2016, d’après le rapport conjoint FAO-FIDA-PAM-OMS-UNICEF, publié le mois dernier sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI 2017). Ceci représente 38 millions d'augmentation, soit 11% de la population mondiale. Cette augmentation est motivée par les conflits dans certains pays et les changements climatiques (sécheresse, inondations), qui constituent par ailleurs les principaux moteurs de la migration de détresse », a-t-il indiqué.



L’on doit noter que sur les 815 millions d’affamés dans le monde, 520 millions sont en Asie, soit 11,7 % ; 243 millions en Afrique, soit 20 %, dont 33,9 % sont en Afrique orientale; 42 millions sont en Amérique latine et Caraïbes, soit 6,6 %.



Le Représentant du PAM au Rwanda a plaidé pour plus d’investissements dans les zones où vivent plus de 75 % de la population afin d’atteindre la sécurité alimentaire grâce à l’irrigation. C’est par ces stratégies que l’on éradiquera la faim et la pauvreté extrême. L’on pourra ainsi atteindre les objectifs socio-économiques prônés dans les ODD (Objectifs de Développement Durable 2030). Mais il faut pour cela pratiquer une agriculture durable, rentable et de marché dans une solidarité aussi durable avec tous les acteurs impliqués ans ce programme.



Le Maire de Karongi, François Ndyayisaba, de son côté, informé que son district est doté d’une usine à café, et deux usines à thé. Une troisième usine à thé verra le jour dans deux ans. Il a remercié le Gouvernement du Rwanda qui a réalisé 233 ha de terrasses dans son district, ce qui a permis d’avoir trois saisons culturales.



Un témoignage important sur la hausse du revenu grâce aux terrasses a été fourni par une dame agricultrice, Marie-Claire Mukandahiro. « Avant la création des terrasses, notre production agricole était faible. Grâce aux terrasses, j’ai atteint un premier revenu de 50 mille Frw de poireaux. J’ai continué cette culture. Je suis aussi parvenue à payer le minerval pour mon enfant qui étudie à l’université. J’ai pu former un autre qui est devenu chauffeur de moto. J’ai maintenant l’électricité chez moi. J’ai connu des améliorations dans ma famille », confie-t-elle.



Mukandahiro a cité aussi des défis liés à la cherté de médicaments et de semences à Karongi. Elle a souhaité des bureaux de vente de ces produits à Karongi. Puis elle a remercié le Président Kagame qui a donné la valeur et le droit d’expression à la femme rwandaise. (Fin)