La CNLG a présenté son Rapport Annuel et son Plan d'Action au Parlement

Kigali: Conformément à la loi n ° 09/2007 du 16/02/2007, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG), celle-ci est censée présenter son rapport annuel d'activités et son plan d'action de l'année suivante devant la session plénière conjointe des deux chambres du Parlement.

Concernant cette disposition, la CNLG a présenté son rapport d'activités de l'année fiscale 2016/2017 et son plan d'action pour l’année 2017/2018.



Présentant le rapport, le Dr Emmanuel Havugimana, le président du comité des commissaires de la CNLG, a déclaré qu'au cours de l'année fiscale 2016/2017, la CNLG a mis l'accent sur la prévention du génocide et la lutte contre son idéologie. A cet égard, des conférences sur de tels sujets ont été données à un large public, y compris les étudiants des universités et ceux des écoles secondaires, les détenus, les camps de TIG, les centres de transit ainsi qu’aux différentes personnes en formation dans le camp national Itorero.



En outre, de telles conférences ont également été offertes dans les pays étrangers, à savoir la Belgique, où une conférence intitulée «L'enseignement et l'apprentissage de l'histoire du Génocide des Tutsi, un outil pour lutter contre le négationnisme et l'idéologie génocidaire», en Allemagne, où la conférence était intitulée «Genocide denial and Genocide Ideology» ainsi que à l'Union Africaine, où la conférence intitulée «The International obligation to prevent and punish the crime of genocide and genocide ideology: Case of the 1994 genocide against the Tutsi» a été présentées.



Dans le même ordre d'idées, la CNLG a préparé quatre communiqués de presse sur la préparation et l'exécution du Génocide contre les Tutsi dès 1991 à 1994 et les a publiés sur son site Internet, dans les médias sociaux et dans les journaux.



Parmi les autres réalisations, figurent l'organisation de la 23e commémoration du Génocide contre les Tutsi, période au cours de laquelle plusieurs activités de commémoration ont été menées. Trois outils de conférence à utiliser durant cette période ont été préparés et partagés avec les parties prenantes.



Une autre activité consistait à mener des recherches sur le Génocide ainsi qu’à renforcer la préservation et la conservation des preuves du génocide. Par conséquent, dans cinq projets de recherche prévus, deux d'entre eux ont été achevés et présentés.



Concernant la numérisation des documents de Gacaca, le Dr Havugimana a déclaré aux représentants de deux Chambres que plus de 29 millions d'exemplaires ont été digitalisés tout au long de l'année fiscale (2016-2017).



Concernant le plaidoyer pour les rescapés du Génocide, la CNLG a accueilli 270 cas et a plaidé pour eux. Pour plaider pour la bonne cause, la CNLG a mené une enquête sur leurs conditions de vie des rescapés du Génocide dans la province de l’Ouest.



Après la présentation, dans leurs commentaires et questions, les parlementaires ont exhorté la CNLG à déployer beaucoup d'efforts dans le plaidoyer pour les survivants du Génocide et à maintenir le rythme et l'élan vers l'amélioration de leur bien-être. Ils ont également souligné la nécessité de réviser la loi sur les juridictions Gacaca.



Le Plan d'Action de 2017-2018 sera dominé par la digitalisation en cours des documents de Gacaca, poursuite des projets de recherche en cours, finir le dossier d'inscription des quatre sites mémoriaux sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, améliorer l'accès du public aux informations sur le Génocide, la conservation des mémoriaux du génocide et des preuves du génocide sur les sites qui sont directement gérés par la CNLG ainsi que le renforcement des mécanismes appropriés pour prévenir le génocide, son idéologie et le déni du génocide commis contre les Tutsi.



Après la présentation et la séance de questions-réponses, les parlementaires ont approuvé le rapport, tandis que le Plan d'Action sera examiné par les comités permanents. (Fin)