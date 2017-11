Karongi: Un Projet de la Banque Mondiale irrigue 233 ha de terrasses sur les collines

Karongi: Un Projet financé par la Banque Mondiale (LWH) irrigue 233 ha de terrasses sur les collines de Karongi. En même temps, il a installé un système d’irrigation grâce à des eaux qui ont été captées à partir des sources d’eau situées dans ces collines, notamment à partir des sources Ntaruko qui irrigue 52 ha, et Ndaba, qui arrose 99 ha de terrasses dans Karongi 12. Karongi 12 et Karongi 13 totalisent 233 ha.



Les fermiers parviennent ainsi à avoir trois saisons culturales, au lieu de deux, et à augmenter leur production et leur revenu.



Jackson Samvura de la cellule Nyarugenge confie qu’il alterne des poireaux et du haricot. En trois mois, grâce au crédit de la Coopérative d’Epargne et de Crédit (SACCO) équivalant à 400 mille Frw, il parvient à cultiver et vendre pour obtenir un revenu de 800 mille Frw.



Le problème est qu’il a une terre de dimension réduite. Pour produire plus, il préfère cultiver un plus grand espace qu’il loue. Au total, les tuyaux enfouis dans le sol pour conduire l’eau d’irrigation atteignent 18 Km. Ils ont permis d’avoir l’autosuffisance alimentaire et un revenu, et d’émerger ainsi de la pauvreté extrême et de la faim. Les habitants ont maîtrisé l’érosion et appris des méthodes culturales modernes et porteuses.



«L’irrigation a transformé nos vies et nous a rendus autosuffisants au niveau de la nourriture. Nous parvenons à satisfaire les besoins d’achat des mutuelles de santé et de minerval des enfants», témoigne Samvura.



Les agriculteurs sont regroupés en associations locales qui épargnent et ils se prêtent de l’argent. Les membres ont pu s’acheter des chèvres, des moutons, des porcs, et même des vaches.



Pour Elias Habineza de la cellule Kayenzi, secteur de Bwishyura, le manioc «Rwizihiza» qu’il cultive est productif et fait vivre son ménage. Il en est de même de Jean-Baptiste Habyarimana qui se consacre à la culture de la banane FIA 17, comestible, et qui donne du jus, et de la banane mûre. Il a exposé dans son stand une banane de 113 Kg, car la récolte n’as pas été bonne pour cette saison, suite à une sévère sécheresse. Quand les conditions sont favorables, il peut obtenir une banane de 250 Kg. Son ambition est d’arriver à faire pousser un régime de banane de 300 Kg.



La Coopérative COABIMU, de son côté, compte 800 membres qui irriguent les terrasses et cultivent des légumes, notamment des carottes, des poireaux, du blé, des prunes du Japon, et même du maïs. Leur espoir est qu’ils ont suffisamment de connaissances pour aller de l’avant, vers un avenir prometteur.



L’ensemble des fermiers de Karongi sont aussi appuyés par un projet du PAM dénommé Seamul Zéro Hunger qui enseigne les techniques de la bonne conservation de la récolte, en même temps qu’il met à disposition des fermiers des silos, des tentes, et des sacs appropriés pour le bon stockage des graines, en attendant de les écouler vers des marchés, ou les utiliser lors de la saison de semis. (Fin)