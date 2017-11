Plus de 44 milliards Fr w ont été volatilisés en 4 ans par 3 301 prévenus

Kigali: Plus de 44 milliards Frw ont été volatilisés en 4 ans, de 2013 à aujourd’hui, par 3 301 prévenus suite aux infractions de corruptions et autres délits connexes, ainsi que suite aux détournements et mauvaise gestion, selon le Parquet Général de la République.



Ces chiffres ont été rendus publics ce 26 Octobre dernier lors d’une réunion qui a regroupé les gestionnaires des fonds publics des Ministères, des institutions de l’Etat et des districts.



Dans les contrats qui ont été passés entre les institutions, les banques et les coopératives, avec les opérateurs privés, l’on a constaté des détournements des taxes sur les produits commerciaux et les salaires. Les infractions sont liées à la corruption, aux activités illégales des marchés de l’Etat, à l’utilisation des fonds publics pour des intérêts personnels.



Pour ces délits qui s’élèvent à dix, le Parquet Général a porté plainte contre 2 225 infractions impliquant 3 301 prévenus poursuivis pour un total de 44 914 298 214 Frw.



Les infractions sur les produits commerciaux atteignent 18 777 884 043 Frw; les détournements des fonds publics, 7 447 553 614 Frw pour 660 actes d’accusation; la passation des marchés de l’Etat, 5 948 944 257 Frw; les actes de corruption, 398 905 256 Frw pour 1 076 actes d’accusations. Les accusations de vols des taxes de l’Etat atteignent le nombre de 31.



Le Parquet Général a annoncé que pendant ces quatre années, 1 343 jugements ont été rendus. Ils impliquent 2 099 accusés pour un montant de 19 333 429 263 Frw. Parmi eux, 1562 ont été reconnus coupables. (A suivre…)