Des techniciens issus de huit pays renforcent leurs capacités dans l’énergie solaire pour la petite irrigation

Kigali: Des techniciens issus de huit pays renforcent leurs capacités dans l’utilisation de l’énergie solaire pour la petite irrigation, selon le Représentant de la FAO à Kigali, Attaher Maiga.



«Les techniques d’irrigation ont évolué. Il est important de voir les avancées. D’habitude, on utilise le diesel qui coûte cher et qui est polluant. L’énergie solaire, elle, est propre et verte, et c’est elle qui est fiable et qui est recommandée à grande échelle. Surtout qu’elle doit baisser les coûts au niveau de l’agriculture, parce que c’est une énergie gratuite», a-t-il indiqué.



Il a ajouté que la FAO est entrain de mettre en œuvre des projets régionaux pilotes pour la petite irrigation, notamment au Rwanda, en Uganda, Gambie, Mali, Jordanie, et Egypte.



Au niveau domestique, le panneau solaire n’est plus coûteux. Il est gérable par les agriculteurs qui l’utilisent pour chauffer l’eau.



«La FAO a prouvé par des projets pilotes que l’utilisation de l’énergie solaire dans la petite irrigation est possible, et qu’elle améliore la productivité agricole. Il suffit maintenant d’intéresser les privés, les coopératives et les gouvernements pour qu’ils se lancent dans ce business porteur. La FAO continuera d’apporter son appui technique dans cet effort qui exige beaucoup d’acteurs», a poursuivi le Représentant de la FAO, Attaher Maiga.



En Afrique, le soleil est gratuit, autant que son énergie. Ce qui est coûteux n’est que la pompe. Point n’est besoin d’acheter le diesel et le générateur pour remonter l’eau vers les champs. Le seul défi qui subsiste est le renforcement des capacités des fermiers pour qu’ils maîtrisent les technologies.



Pour le reste, l’Egypte et les autres pays qui n’ont pas la pluie comme au Sahel, notamment au Mali, Sénégal, Niger, ont commencé à recourir à l’énergie solaire pour la petite irrigation.



De son côté, le Secrétaire d’Etat au MINAGRI, Fulgence Nsengimana, a reconnu que le Gouvernement consacre 2,5 milliards Frw répartis aux 30 districts pour l’achat des équipements destinés à la petite irrigation. Le fermier paye 50% du coût. Le gouvernement paye les 50% restants comme des subsides.



«Le Gouvernement fait tout pour que les Rwandais aient de la nourriture suffisante. Mais les temps ont changé. Nous devons changer aussi notre façon de cultiver pour nous adapter à ce changement du climat. Surtout que l’agriculture joue un rôle important dans l’économie. Avec l’irrigation, l’on est assuré que la production sera bonne. Il nous faut enraciner dans l’esprit des habitants cette culture de la bonne utilisation de l’eau, et que les privés s’y impliquent et y investissent afin que les pompes soient utilisées par plus de fermiers. C’est à cette condition que la production sera bonne», a-t-il fait remarquer.



Notons que le présent atelier durera quatre jours, du 07 au 10 Octobre. Le troisième jour sera consacré à une visite sur des sites pilotes. (Fin)