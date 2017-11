«Un leadership fort et une bonne gouvernance permettent d’atteindre les ODD» -Busingye

Kigali: Un leadership engagé et fort, et une bonne gouvernance sont des catalyseurs qui permettent d’atteindre les ODD (Objectifs de Développement Durables) à l’horizon 2030», selon le Ministre de la Justice, Jonhston Busingye.



Ces propos tenus à l’ouverture de la onzième Conférence biannuelle du Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’homme (RINADH) à Kigali sont confirmés par les exposés des différents intervenants lors qu’ils présentent la mise en œuvre des stratégies nationales africaines au niveau des pays à des fins d’atteindre les ODD.



Pour le Rwanda, la détermination de la bonne gouvernance du Président Kagame a mis en place des stratégies d’évaluation et de suivi du processus visant à atteindre les ODD en 2030. La réduction de la pauvreté extrême, la lutte contre la faim et la malnutrition, sont au centre des stratégies en place et qui enregistrent des progrès satisfaisants au Rwanda.



L’intégration du genre et des jeunes dans la prise de décision et les différents processus de transformation socio-économique permettent d’aller ensemble vers une croissance inclusive ou personne n’est laissé derrière.



L’éducation pour tous grâce au 9YBE, puis 12YBE, ainsi que la santé pour tous par les mutuelle de santé, ainsi qu’une politique d’appui au Programme Girinka, et aux plus vulnérables sont à situer dans cette volonté d’atteindre les ODD.



A mesure que le processus de transformation socio-économique avance, les lacunes sont corrigées par un mécanisme de coordination des efforts et de surveillance des indicateurs. On veut parler ici de la retraite annuelle d’une semaine pour tous les principaux dirigeants du pays.



Malheureusement pour certains pays comme le Zimbabwe, l’on ne voit pas cette appropriation par les divers acteurs à tous les niveaux: local ou gouvernemental, de la Société civile et du Secteur privé. Des politiques sont en place, mais n’ont pas de financement, ou d’acteurs coordonnés pour leur mise en œuvre.



Les échanges entre pays et participants à cette rencontre permettront de corriger et de booster, de façon harmonisée, le processus visant à atteindre les ODD d’ici 2030, et de s’approprier la mise en œuvre progressive de l’Agenda 2063 de l’UA.



Notons que Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’homme (RINADH) est sera présidé par le Rwanda pendant deux ans, puis par l’Egypte qui en assure maintenant la vice-présidence.



RINADH est une organisation de coordination régionale qui regroupe 44 institutions nationales africaines des droits de l’homme. RINADH, dont le Secrétariat est basé à Nairobi, au Kenya, est actuellement inscrit en vertu de la loi kenyane comme une entité juridique indépendante et il est opérationnel depuis 2007.



Le Réseau vise à soutenir et à renforcer les institutions nationales africaines des droits de l’homme, ainsi que pour faciliter la coordination et la coopération entre elles-mêmes, et entre elles et les autres acteurs principaux des droits humains au niveau régional et international.



Les Institutions nationales des droits de l’homme (INDH) se réfèrent généralement à des organismes établis par les gouvernements pour aider à la promotion et la protection des droits de l’homme au sein de leurs juridictions respectives à travers le traitement des plaintes.



Ces INDH mènent des enquêtes, des recherches, une sensibilisation et des programmes éducatifs en ligne avec les Principes de Paris.



La Vision de RINADH est d’avoir un continent avec des INDH efficaces; contribuer à une culture et à une justice améliorée les droits humains pour tous les Africains.



La mission de RINADH est de soutenir, grâce à la coopération nationale, sous-régionale, régionale et internationale, la mise en place, le renforcement et le développement des institutions nationales des droits de l'homme afin de leur permettre d'entreprendre plus efficacement leur mandat de surveillance, de promotion, de protection et de défense des droits humains.



Comme valeurs et principes directeurs, RINADH est guidé dans ses efforts par les valeurs et les principes s de transparence; responsabilité; franchise; coopération; professionnalisme; équité des genres. (Fin)