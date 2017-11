Prudence Rubingisa est relevé de ses fonctions de vice-recteur de l’UR

Kigali: M. Prudence Rubingisa a été relevé de ses fonctions de Vice-recteur Administratif et Financier de l’Université du Rwanda(UR) à cause de ses ennuis judicaires.



Prudence Rubingisa est poursuivi pour avoir versé des fonds injustifiés à diverses sociétés prestataires de services lors de la mise en exécution du contrat de construction d’un laboratoire vétérinaire du campus Nyagatare de l’Université du Rwanda.



L’accusation allègue que Prudence Rubingisa a établi un document établissant un versement d’acompte de 986 millions de francs rwandais pour des travaux non exécutés par les prestataires de services. Cette somme équivalait à 26% des accords au moment où il n’y avait que 11.13% de travaux effectué.



En septembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Nyarugenge/Kigali a ordonné la détention préventive de Prudence Rubingisa pour 30 jours. Il a fait appel à la Haute Cour et obtenu une libération provisoire et conditionnelle.



Réuni mercredi 8 novembre, le Conseil des Ministres a annoncé que le poste de Vice-recteur Administratif et Financier de UR a été cédé à Mme Françoise Tengera. (Fin)