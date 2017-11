Trente-six gardiens de prison révoqués pour abandon de poste

Kigali: Trente-six (36) gardiens de prison dont six femmes et trente hommes ont été licenciés par le gouvernement rwandais pour avoir abandonné leur poste. Cette décision a été prise par le Conseil des Ministres réuni le mercredi 8 novembre sous la houlette du président Paul Kagame.



Le porte-parole du Service Correctionnel du Rwanda (RCS, sigle en anglais), CIP Hillary Sengabo, a déclaré que tous les licenciés avaient déserté le service à différents moments entre 2016 et 2017.



"Quand un officier ou n’importe quel autre gardien de prison déserte, la punition c’est le renvoi à moins qu'il y ait une raison plus profonde derrière sa désertion", a-t-il dit, avant d’ajouter que leur renvoi est définitif.



CIP Hillary Sengabo a dit que selon la loi, un agent du RCS est considéré comme déserteur lorsqu'il passe sept jours sans se présenter au travail et sans en informer sa hiérarchie.



L'année dernière, RCS avait également limogé 52 officiers, dont deux assistants inspecteur de la prison (AIP), pour mauvaise conduite. (Fin)