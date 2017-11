Un Prix de un million Frw au jeune Ntezimana qui transforme les patates douces en vin

Musanze: Dans le cadre du projet pour lInnovation de Connect Youth, un Un Prix de un million Frw a été decernee au jeune Jean-Paul Ntezimana de Musanze qui transforme les patates douces en vin.



Les déchets ou les écorces de ces patates douces sont transformés à leur tour en bioéthanol, biscuits et beignets (amandazi).



Jean-Paul Ntezimana indique qu’il peut obtenir 200 litres de vin en trois semaines.



«Le Prix que viens de recevoir me permettra d’affiner mon projet, d’acheter d’autres équipements nécessaires pour produire plus de vin, et réaliser ainsi mon rêve, mon ambition et mon business. Je pourrais appuyer les agriculteurs de la patate douce à produire plus qu’ils vendront chez moi», a-t-il confié. (A suivre).