Les formateurs des ‘Intore’ dans le district de Kamonyi ont obtenu des explications sur l'idéologie du génocide

Kigali: Dans le but de poursuivre la campagne contre l'idéologie du génocide, la coordinatrice de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) dans les districts de Kamonyi et Muhanga, Marie Louise Gahongayire, a expliqué l'idéologie du génocide aux formateurs des ‘Intore’ dans le Secteur Nyamiyaga, district de Kamonyi et elle les a exhortés à lutter contre elle.



Elle s’est servie de l'article 3 de la loi Nº 84/2013 du 11/09/2013 relative au crime d’idéologie du génocide et autres infractions connexes. L'article définit l'idéologie du génocide comme tout acte intentionnel, posé en public, soit par voie orale, écrite ou par vidéo ou tout autre moyen mettant en évidence qu’une personne est caractérisée par des pensées basées sur l’ethnie, la religion, la nationalité ou la race et visant à préconiser la commission du génocide ou à soutenir le génocide.



Le même article stipule que les infractions connexes au crime d’idéologie du génocide soient l’incitation à commettre le génocide, négationnisme du génocide, minimisation du génocide, justification du génocide, dissimulation et altération des preuves du génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, vol ou destruction de corps des victimes du génocide, démolition d’un site mémorial ou d’un cimetière des victimes du génocide et violence contre un rescapé du génocide.



Elle a également expliqué comment le crime d'idéologie du génocide est puni par les lois rwandaises où l'article 135 du code pénal rwandais stipule que toute personne qui commet un crime d’idéologie du génocide et autres infractions connexes est passible d’un emprisonnement de plus de cinq (5) ans à neuf (9) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs rwandais. (Fin)