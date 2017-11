Les étudiants en Droit du Rwanda renforcent leurs capacités à travers un Concours sur le DHI

Pascal Cuttat, Chef de la délégation du CICR au Rwanda

Kigali: Les étudiants de différentes universités publiques et privées disposant de la Faculté de Droit se soumettent à une compétition en Droit Humanitaire International (DHI) dans le but de renforcer leurs performances dans la plaidoirie, selon Pascal Cuttat, Chef de la délégation du Comité International de la Croix Rouge (CICR) au Rwanda.

«Le thème choisi cette année est « le Droit Humanitaire International (DH) et le Terrorisme. Le CICR accorde une importance dans son travail avec les étudiants et les institutions supérieures d’apprentissage de la connaissance du Droit. Au Rwanda, le droit a été gravement bafoué en 1994. Mais le pays s’est relevé et reste à la pointe de la discussion et de l’étude du DHI. D’un autre côté aussi, le terrorisme anime avec la discussion internationale parce qu’il est un phénomène mondial. Raison pour laquelle le DHI et son applicabilité dans les conflits armés et dans une situation de terrorisme demeurent d’actualité», a-t-il indiqué.



Tout en respectant le DHI et le droit des prisonniers dans une situation de terrorisme où la protection de la société demeure une priorité, il s’avère que le DHI doit toujours être considéré. Certes, il est regrettable que le terrorisme surgisse encore sous différentes formes à plusieurs endroits et dans des situations inhumaines. Mais l’on doit savoir que grâce au Droit, des situations conflictuelles se transforment après en situation de paix. Impérativement donc, le DHI reste une référence à sauvegarder, à vulgariser dans la société. Et c’est cela le but de cette compétition, toujours selon Pascal Cuttat



Les étudiants aussi doivent apprendre à plaider leur cas, à défendre leur position en se basant sur le droit, a encore souligné le Chef de la délégation du CICR au Rwanda.

Participants au Lancement du Concours

Les trois finalistes du Rwanda participeront à une autre compétition régionale à Arusha au niveau continental pour les Anglophones. Parallèlement, le CICR organise une compétition identique pour les universités francophones. Les lauréats finalistes d’Arusha représenteront la région dans un concours mondial.



L’on doit rappeler que le processus qui fait l’objet de la compétition est une participation sur un procès fictif.



Pour le résident de la Commission de Réforme des Lois au Rwanda, Aimable Havugiyaremye, ce concours constitue un exerce qui aiguise les performances des étudiants en droit pour les amener à réfléchir, à mieux plaider et détruire les arguments de l’adversaire, et à convaincre le juge que l’on est dans la vois du droit.



Notons que ce concours est habituellement organisé par le CICR et les universités ayant les facultés de Droit au Rwanda. Quatre universités du Rwanda participent à compétition. (Fin)