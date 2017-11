Une délégation béninoise en visite d’étude au Rwanda

Kigali: Une délégation du gouvernement béninois est arrivée ce mardi 14 novembre au Rwanda pour une visite d’étude de deux jours.



L’objectif de cette visite d’étude est d’échanger l’expérience en matière de migration, de l’utilisation des documents d’identification électroniques et de nouvelles technologies.



La délégation béninoise a été reçue par Olivier Nduhungirehe, Secrétaire d’Etat au Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de la Communauté d’Afrique de l’Est.



"L’échange d’expérience entre le Benin et le Rwanda va nous aider à renforcer le partenariat déjà existant entre nos deux pays", a dit Olivier Nduhungirehe à la délégation béninoise.



La coopération entre le Bénin et le Rwanda porte sur de multiples domaines notamment les échanges commerciaux, la promotion des investissements et les échanges d'expertises, le tourisme, la facilitation de la libre circulation des biens et des personnes, le transport aérien entre Kigali et Cotonou, et l'industrie textile.



Ainsi un accord relatif au transport aérien a été signe le 23 mars 2016, consacrant l'exploitation de la liaison Kigali-Cotonou par la compagnie aérienne RwandAir.



Pour rappel, le Président béninois Patrice Talon avait effectué le 30 août 2016 un voyage de deux jours au Rwanda. Plusieurs points avaient meublé cette visite. Il y a entre autres, l’annonce de la suppression de visas pour les Africains désireux de se rendre au Bénin. Comme le fait le Rwanda depuis un certain nombre d’années déjà.



Le Chef de l’Etat béninois ambitionne également de suivre le modèle de développement du Rwanda dans un certain nombre de secteurs, comme le tourisme. (Fin)