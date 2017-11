Un dialogue parlementaire régional pour renfoncer la sécurité alimentaire en Afrique de l’Est

Kigali: Un dialogue parlementaire régional réunit huit pays pour renfoncer la sécurité alimentaire en Afrique de l’Est grâce à des stratégies qui mobilisent les populations en créant des lois et des politiques axées sur la nutrition, selon le présidente du parlement rwandais, Hon. Domitille Mukabalisa.



«Le présent atelier identifie les problèmes qui se posent dans la nutrition au sein de nos populations. Le constat est que des efforts ont été initiés. Mais la population doit changer de perception, savoir ce qu’il faut faire pour attendre une sécurité alimentaire, consommer des aliments riches qui assurent une bonne santé», a-t-elle indiqué.



Elle a tenu ces propos alors qu’elle procédait à l’ouverture d’une réunion centrée sur le dialogue des parlementaires issus de huit pays de l’Afrique de l’Est organisé grâce à l’initiative de la FAO et du Parlement du Rwanda. Le député président du Front de Haïti, des Caraïbes, et de l’Amérique Latine pour la lutte contre la malnutrition participe aussi aux travaux.



«L’important est d’éviter la malnutrition aigue dans les familles et faire des efforts pour éradiquer ce danger», a recommandé la présidente du parlement du Rwanda.



Pour Sanou Dia, chargé de la Nutrition au Bureau sous-régional de la Fao d’Addis-Abeba pour l’Afrique de l’Est, cette sous-région a été frappée de plein fouet par les sécheresses, les conflits et l’insécurité. La situation nutritionnelle y est complexe. Certains pays affichent de bonnes performances, alors que pour d’autres, la sécurité alimentaire s’est dégradée.



Pour le cas du Rwanda, la situation nutritionnelle montre que maintenant 36,7% des enfants souffrent de la malnutrition. L’objectif est de réduire ce taux à 18% en 2018.



Pour cela, il faut des efforts à plusieurs niveaux, dont l’engagement politique qui consiste à élaborer des politiques appropriées tout en allouant des budgets conséquents. Les partenaires sont aussi exhortés d’accélérer la mise en œuvre de leurs programmes liés à la nutrition», a poursuivi Sanou Dia.



Il a reconnu que le Rwanda a mis en œuvre le Programme «Une Vache par Ménage», et «Une Coupe de Lait» qui ont un impact salutaire sur les enfants.



«Certes, tous les pays représentés ici ont tous des cantines scolaires. Mais il faut que leurs gouvernements s’impliquent comme au Rwanda afin d’avoir des cantines endogènes qui fonctionnent par la participation des populations aussi. C’est un préalable pour rendre ce programme durable», a-t-il souligné.



Puis il a présenté un exposé dans lequel il a démontré les séquelles de la malnutrition qui bloquent la croissance physique et intellectuelle de l’enfant, entravant par là même les résultats scolaires, le bon futur de l’enfant et du pays. (Fin)