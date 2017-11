Cyanika-Burera: Les ménages avec des adultes de plus de 50 ans sont à 30% polygames

Le Secrétaire exécutif du Secteur Cyanika, Faustin Kayitsinga

Cyanika (Burera): Suite à un héritage culturel fortement ancré dans la polygamie, les ménages avec des adultes de plus de 50 ans dans notre zone demeurent jusqu’aujourd’hui à 30% polygames, selon le Secrétaire exécutif du secteur Cyanika dans le district de Burera, aux pieds des Volcans, Faustin Kayitsinga.

«La perception a commencé à changer. Les mariages précoces et la polygamie ont diminué. Quand un jeune diplômé de A2 termine ses études, l’urgent n’est pas d’aller se marier, mais de se chercher un emploi et un revenu. Autre chose, la loi régissant la propriété et la terre a été réformée. Un jeune n’a pas le droit d’exiger de ses parents l’héritage pour qu’il se marie vite précocement. La terre est inscrite sur les parents qui peuvent donner une partie en héritage quand ils le jugent opportun. La nouvelle loi ne permet pas aux enfants d’exercer des pressions sur des parents pour avoir l’héritage à des fins de se marier. Et cela a réduit les mariages précoces», a-t-il indiqué.



Il précise que l’autre facteur qui a réduit les mariages précoces est la sensibilisation de la population par les autorités grâce à l’appui de la Société civile comme les ONGs et les Associations FxB et Tubibe Amahoro (= Semons la Paix).



Les soirées des mamans et le changement de la perception ont permis aussi de réduire ces mariages précoces et la polygamie. Les dames mariées incitaient leurs petites sœurs à devenir leurs coépouses. De telles mauvaises pratiques culturelles ont disparu.



Actuellement, tous les polygames ont décidé de contacter un mariage légal avec une seule femme. Mais cela ne signifie pas qu’ils abandonnent le second ménage et les enfants nés de cette union. Ils continuent ainsi à vivre avec leurs deux femmes, comme de bons polygames attachés à leurs femmes et à leurs enfants, en travaillant et en assurant le bien-être de leurs familles.

La nouvelle loi définit que les jeunes peuvent se marier dès l’âge de 21 ans. Aucun homme n’est autorisé à vivre avec une femme dans un village alors que ni lui, ni la mariée, n’ont pas cet âge. Sinon, les autorités locales ramènent l’intruse chez ses parents. Des sanctions sont prises contre les contrevenants.



Le Secrétaire exécutif Kayitsinga a informé que 68 ménages de sa zone vivant dans l’illégalité ont bénéficié des conseils et ont contacté le mariage officiel devant l’officier d’Etat civil. Ce processus continue pour avoir partout des unions légales.



Il a souligné que la dot n’est plus une entrave pour des jeunes désireux de fonder un foyer dès qu’ils s’aiment et qu’ils ont décidé de vivre ensemble.



«Les parents du jeune homme rendent visite à ceux de la jeune fille. Ils informent que leur fils a décidé de prendre la main de leur fille. Si la dot n’est pas encore disponible, ils s’engagent à la donner plus tard, au moment opportun. Par ailleurs, les gens ont compris que la dot n’est pas un prix d’achat pour l’acquisition d’une femme. C’est cela l’essentiel», a poursuivi Kayitsinga.(Fin)