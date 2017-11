District de Burera: 191 grossesses précoces chez des filles mineures en 2017

Burera: Pour l’année 2017,191 grossesses précoces ont été enregistrées chez des filles mineures dans tous les secteurs du district, selon la Maire de Burera, Marie-Florence Uwambaje.



«Celles qui viennent déposer plainte a la Police sont peu nombreuses. La plupart sont des élèves qui sont par la suite retournées sur le banc de l’école. D’autres ont allées apprendre des métiers pour être réinsérées dans des coopératives. Nous disposons d’un centre de formation ou Itorero dénommée «Inyenyeri» à travers lequel des confessions religieuses comme la Paroisse Budehe donnent des cours sur la santé sexuelle et reproductive.



«Ce centre encadre des jeunes filles pour leur apprendre un mieux vivre pour leur futur. D’autres jeunes fillers du même cas suivent des cours aux TVET et TSS de Bungwe et ailleurs qui sont des écoles techniques et professionnelles», a indiqué la Maire de Burera Uwambaje.



De même, le district a initié un réseau des parents et d’écoles pour faire le suivi des jeunes élèves externes. En cas de viol à domicile, le district dispose d’un centre «Isange One Stop Center» pour donner des soins et des conseils nécessaires, même pour la poursuite des coupables.



Il est vrai qu’il est recommandé de faire l’examen de l’ADN pour des pères qui nient leur paternité ou leur forfait en cas de viol. L’on a commencé à discuter le prix de ces examens qui se feront bientôt à Kigali.



La Maire Uwambaje a informé que la moyenne d’enfants par femme dans son district est de 3,2 enfants, tandis que les hommes qui ont bénéficié de la vasectomie sont 40.



Elle a ajouté que la plupart de ces grossesses et de ces viols sont dues à la drogue, surtout que le district de Burera est frontalier avec l’Uganda où le commerce et l’usage des boissons fortement alcoolisées et des drogues sont courants.



Mais des stratégies incorporant la population à pour lutter contre ces dangers sont mises en œuvre. Les frontières sont surveillées. Des groupes des jeunes volontaires dénoncent ceux qui vendent en cachette ou importent ce genre et de boissons prohibées sans même payer les taxes. Grâce à cette mobilisation, les gens ont compris qu’il n’y aura pas de réel développement pour eux, ni de construction d’écoles, ni d’hôpitaux, ni de dispensaires, sans la collecte de taxes.



«Les personnes arrêtées suite à la vente d’alcools interdits sont maintenues dans des centres de transit, rééduquées et relâchées après s’être engagées à se comporter comme de bons citoyens», a souligné la Maire de Burera.



Le marché transfrontalier de Cyanika sera occupé par 70 coopératives, dont celles appartenant à des jeunes qui s’adonnaient au commerce ambulant, et qui ont compris l’importance de pratiquer un commerce légal. (Fin)