Partir de l’Ecole du Fermier dans son champ et créer un modèle productif mondial

Justin Ndagijimana

Kigali: Des Experts de treize pays africains sont réunis à Kigali pendant deux jours pour partager leur expérience sur les méthodes culturales de leurs pays afin de les harmoniser pour arriver à une seule méthode productive mondiale qui peut booster l’accroissement de la production agricole dans n’importe quel pays du monde, selon le Représentant Adjoint de la FAO à Kigali, Dr Otto Vianney Muhinda.



«Au Rwanda, nous avons l’Ecole du Fermier dan son champ ou Farmer Field School (FFS) en anglais qui est mise en œuvre en Afrique de l’Est. C’est l’équivalent de IAMU (Ishuli ry-Abahinzi mu Murima) ou Twigire Muhinzi comme méthode culturale productive à succès qui assure la sécurité alimentaire et le revenu au Rwanda. Ce système est venu d’Asie et d’Indonésie, et s'est répandu en Afrique de l’Est. Chaque pays qui a son délégué dans cet atelier a son propre système agricole cultural productif de référence. Nous voulons harmoniser le FFS dans nos treize pays pour en faire un système de vulgarisation agricole à mettre en œuvre dans n’importe quel pays du monde afin de produire plus et atteindre la sécurité alimentaire», a-t-il indiqué.



Il a souligné que Twigire Muhinzi mis en œuvre au Rwanda apporte un changement visible qui transforme positivement la vie de l’agriculteur. Ce changement est obtenu parce que le Gouvernement rwandais appuie Twigire Muhinzi en lui accordant des subsides au niveau des intrants et des semences, et à toute la chaîne de la production.



En procédant de cette façon qui est mise en œuvre, il est indubitable que l’agriculteur peut porter de bons résultats dans n’importe quel pays africain et du monde.

Photo groupe des Experts

Au début de la réunion, les témoignages de fermiers ont montré qu’on peut sortir de l’agriculture stérile à une agriculture professionnelle et rentable, grâce à un changement de perception et de méthode culturale.



Justin Ndagijimana, 38 ans, marié et père de trois enfants, habite la cellule et le secteur Nyagisozi dans le district de Nyaruguru, en Province du Sud. En 2015, il a commencé à cultiver selon la méthode IAMU ou FFS. Un changement positif et visible dans sa récolte lui a permis d’obtenir plus de revenu et d’améliorer ses conditions de vie.



«Avant 2015, je cultivais pour les autres avec un salaire de 600 Frw, soit moins d’un dollar (autour de 0,8 $). Je donnais une partie comme ration à mon ménage, et je consommais le reste dans la bière. J’appartenais à la dernière catégorie des pauvres. En 2015, j’ai été sélectionné pour travailler avec IAMU, sous l’encadrement d’un formateur. A mesure que nous apprenions, nous avons compris qu’il faut cultiver et semer à temps, calculer ce qu’il faut investir dans l’activité, évaluer la récolte et le gain. Nous avons compris la nécessité de faire l’extension grâce aux formateurs A mesure qu’une plante croît, nous aussi nous avons grandi. J’ai demandé un crédit de 4.000 Frw (5$) que j’ai investis dans l’agriculture des carottes qui m’ont rapporté 120.000 Frw ($150). Ce gain m’a édifié. J’ai acheté un veau et une chèvre. J’ai disparu des cabarets. J’ai consacré tout mon temps à mes champs pour devenir un agriculteur professionnel», témoigne-t-il.



La saison suivante, Ndagijimana a récolté 700 Kg de carottes qu’il a vendues à 170.000 (200$). En accord avec sa femme, il a acheté un champ de 4 ares.



«Puis j’ai commencé à former mon groupe de 20 agriculteurs. L’on avait constaté que j’ai un objectif et une vision, que j'avais changé de perception, de façon de vivre, que j'avais amélioré mes conditions de vie. IAMU est une bonne chose. Je lui dois l’agriculteur professionnel et autosuffisant que je suis devenu», a poursuivi Ndagijimana.



Les pays réunis à Kigali sont ceux de l’Afrique de l’Est (Rwanda, Ouganda, Burundi, Tanzanie, Kenya, Soudan du Sud, Somalie, Djibouti, Ethiopie, Soudan) auxquels s’ajoutent le Ghana, le Malawi et le Zimbabwe. (A suivre)