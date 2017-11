Les petits fermiers agricoles veulent rentabiliser les bords des lacs et rivières

Le Directeur de ACORD/Rwanda, François Munyentwari

Kigali: Les petits exploitants agricoles (PEA) proposent de cultiver les bords des rivières et des lacs afin de les rentabiliser parce qu’ils sont proches de l’eau, et ceci écarte la loi en vigueur qui éloigne les agriculteurs de ces bords, selon le Directeur de l’Agence de Coopération, de Recherche pour le Développement (ACORD), François Munyentwari.

«Les PEA proposent de ne pas fuir ces bords fertiles qu’il faut rendre plus productives comme les Egyptiens font des rives du fleuve Nil qui les nourrit grâce à l’irrigation, surtout que les pluies n’existent pas dans ce pays. Une telle proposition et d’autres valables et émanant des petits fermiers devraient être incorporées dans la 4ème phase du Plan Stratégique de Transformation de l’Agriculture (PSTA4) qui doit être mise en œuvre de 2017 à 2030 », a-t-il indiqué.



Il a tenu ces propos lors d’un atelier d’un jour au cours duquel les délégués des petits exploitants agricoles (PEA) des districts de Musanze, Bugesera, Ngororero, Kamonyi et Huye, ainsi que les représentants des institutions gouvernementales de la Société civile échangent sur des éléments susceptibles d’enrichir la PSTA4.



Ce qui compte pour Munyentwari, c’est la participation de tous dans la prise de décision au cours du PSTA 4. « Qui décide de cultiver ou non le maïs ou le sorgho pendant telle saison culturale ? Ce qui importe pour le PEA, c’est d’avoir une production suffisante des cultures traditionnelles de subsistance pour assurer l’autosuffisance alimentaire des ménages, quitte à écouler le surplus sur le marché. Ce n’est donc pas une monoculture destinée au marché pour gagner de l’argent qu’on dépensera pour acheter la nourriture devant alimenter familles », a poursuivi le Directeur de ACORD.



Toujours en rapportant les suggestions des fermiers dans une étude réalisée par ACORD, Munyentwri rappelle que les bords des rivières et lacs ne doivent pas être consacrés à la culture des bambous. Ils doivent être protégés et rentabilisés pour nourrir les gens. C’est dans ce sens que le PSTA4 doit viser l’intérêt des PEA.

Photo groupe des participants

Les PEA demandent que le Gouvernement renforce leurs capacités pour qu’ils soient aussi sur le niveau des privés qui ont plus de moyens. « Nous aussi, nous comprenons qu’une fois renforcés, nous pouvons nous hisser au rang des privés et être plus productifs ».



Le Directeur Général en charge de la Planification au sein du Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales (MINAGRI), Dr Octave Semwaga, considère qu’une monoculture bien comprise et bien faite est plus aisée à mener pour satisfaire les besoins du marché.



«Le Problème est que notre agriculture n’est pas encore professionnelle. Si l’on peut élever convenablement une seule sorte d’animaux, l’on peut obtenir de l’argent à partir du marché et se procurer ensuite tout ce dont on a besoin. L’important pour le fermier est de respecter le temps de cultiver, de semer et de sarcler, tout en faisant le suivi des cultures. C’est dans cet esprit que le PSTA4 met l’accent sur les cultures de marché», a expliqué Dr Semwaga.



Puis il a passé en revue les quatre piliers du PSTA4, qui sont : La productivité et la commercialisation pour la sécurité alimentaire et la nutrition, ainsi que le revenu ; la résilience et l’intensification durable des cultures ; la création inclusive d’emplois et les connaissances améliorées du fermier ; des institutions fortes qui renfoncent l’environnement et qui apportent des réponses.



La Vision du PSTA4 est d’avoir un secteur agricole productif vert et orienté vers le marché. Sa mission est d’assurer la sécurité alimentaire et la nutrition, ainsi qu’une croissance économique, en recourant aux technologies modernes de l’agribusiness et à la professionnalisation des fermiers.



«Il faut qu’il y ait des conseils utiles et rapides en agriculture depuis le village. C’est dans ce cadre que la pauvreté sera réduite de 39 % jusqu’à 15 % en six ans. Quand la production se multiplie par dix, les moyens de transport vers le marché seront aussi multipliés par dix, les hôtels et les industries de même. Et le revenu aussi. Une croissance annuelle forte renfonce tous les secteurs qui sont rehaussés», a encore souligné le DG en charge de la Planification au MINAGRI. (Fin)