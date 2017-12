Burera: 24,5 % de la population a accès à l’électricité

Kigali: La population du district de Burera qui a accès à l’électricité s’élève à 24,5 % en 2017, selon la Maire du district de Burera Marie Florence Uwambaje.



«Nous avons connus des progrès en sept ans, passant de 6,6 % en 2011 à 24, 5 % en 2017, soit une amélioration de 17, 9 % qui jouit de l’accès à l’électricité», a-t-elle indiqué.



Elle a cité d’autres indicateurs encourageants de croissance. «L’accès à l’eau potable est passé de 71,5 % en 2011 à 85,2 % en 2017, soit une amélioration de 13,7 %. La population sous le seuil de pauvreté était de 57,1 % en 2011. Elle a été réduite à 50,4 en 2017, soit une réduction de 6,7 %. La population sous le seuil de pauvreté était de 30,1 % en 2011. Elle a été réduite à 23 en 2017, soit une réduction de 7,1 %. De tels progrès encore plus croissants seront enregistrés au cours de sept prochaines années » a promis la Maire Uwambaje.



Puis elle a brossé la carte de son district, dont la superficie est de 644,5 Km2, avec une densité de 522 hab. /Km2 qui montre une pression de la population sur la terre habitée et cultivée de partout.



Le district de Burera compte 17 secteurs, 69 cellules et 571 villages. Sa population atteint 349.218 habitants, dont 166.53 hommes et 182.635 femmes repartis dans 78449 ménages. L’économie du district repose essentiellement sur l’agriculture, l’artisanat, les mines et carrières, et le tourisme dans le parc des volcans, les lacs Burera et Ruhondo, le marais de Rugezi réputé pour ses beaux oiseaux «Inshensheberi» dont RDB tient à promouvoir le tourisme, ainsi que les hauts sommets de Ndorwa et Buberuka, les chutes de Rugezi, etc.



Le district de Burera est connu pour être le berceau du fameux Rukara rwa Bushingwe qui a résisté à la colonisation, et de Basebya ba Nyairantwari ku Rugezi. (Fin)