La CNLG participe en France au colloque sur la Prévention des génocides

Kigali: Le Secrétaire Exécutif de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG), Jean-Damascène Bizimana, participe au colloque sur la prévention des génocides qui se tient à la Faculté de Droit à l’Université Catholique de Lille et à l’Institut Varenne respectivement le 07 et 8 décembre 2017.



Le colloque organisé par l’Association France pour l’Histoire de la Justice (AFHJ) en partenariat avec le centre de Recherche sur les Relations entre le Risque et le Droit (C3RD) de l’Université Catholique de Lille réuni un certain nombre de spécialistes, universitaires, historiens, professionnels de la justice, et des victimes également dans un contexte où la prévention des futurs génocides apparaît comme une priorité.



Selon la CNLG, les discussions du colloque se focalisent sur trois points importants à savoir la condamnation du crime de génocide, évolution pénale de la répression du crime de génocide ainsi que la mémoire et prévention du génocide.



Concernant la condamnation du crime de génocide, les participants ont discuté sur la reconnaissance du génocide, la construction juridique du crime de génocide en droit international, les juridictions Gacaca ainsi que l’état de l’impunité des auteurs du Génocide perpétré contre les Tutsi exilés dans les pays occidentaux, de son négationnisme ainsi que les arguments qui en sont développés.



A propos des évolutions pénales de la répression du crime de génocide, les participants ont discuté des pratiques judiciaires et la compétence universelle, de l’évolution des pratiques internationales dans la répression du génocide et du sens à donner à la justice internationale. Tandis que concernant la mémoire et prévention du génocide les participants ont discuté de la justice transitionnelle et transmission du patrimoine culturel et artistique après un génocide de proximité.



Lors des discussions au premier jour du colloque, Jean-Damascène Bizimana a donné la présentation sur l’ « Etat de l’impunité des auteurs du Génocide perpétré contre les Tutsi exilés dans les pays occidentaux, et de son négationnisme : quels arguments ? ».



Parmi les participants au colloque figurent des enquêteurs du génocide et des crimes contre l'humanité, section du parquet de Paris, chargés notamment d'enquêter sur les cas de personnes poursuivies en France pour leur rôle dans le génocide commis contre les Tutsi au Rwanda.



Le colloque est alors pour la CNLG une occasion pour informer ces enquêteurs de la nécessité de leur implication dans la poursuite de ces crimes afin de lutter contre l'impunité.



C’est aussi une bonne occasion d'échanger avec les différentes parties prenantes sur le Génocide perpétré contre les Tutsi et comment il peut être enseigné dans les pays européens pour combattre le déni du génocide et sensibiliser les pays européens à adopter des lois contre le déni du Génocide perpétré contre les Tutsi en Europe. (Fin)