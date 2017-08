Comment les médias occidentaux se trompent sur le Rwanda

Kigali: Les Africains ont longtemps été soumis à l’idée que la prospérité et la stabilité ne peuvent être obtenues que par des prescriptions occidentales. Essayer d’autres approches comme le Rwanda l’a fait, signifie être étiqueté rebelles et attirer des problèmes.



Mais comme disent John Micklethwait et Adrian Woodridge dans leur livre The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent the State, le modèle occidental est brisé et inapplicable et, en tant que tel, a perdu le pouvoir de façonner le monde à son image.



En dépit de la réalité, chaque société est capable d’évoluer d’elle-même tout comme l’Occident l’a fait. Les médias occidentaux sont pourtant déployés pour diaboliser les « mauvais élèves » qui tentent de défier l’ordre prescrit que chaque société doit évoluer selon les dictons de la pensée occidentale. Le Rwanda et Paul Kagame ont brisé la règle d’or.



La course à la présidence rwandaise avait trois prétendants et, aussitôt qu’ils avaient commencé leurs campagnes politiques à travers le pays, les médias occidentaux et les organisations de défense des droits de l’homme ont commencé à diaboliser un seul candidat à la présidence, l’actuel président élu Paul Kagame. Le récit habituel des accusations vicieuses et malveillantes dans les médias occidentaux, destiné à la personne du président Paul Kagame, était une campagne délibérément planifiée et coordonnée dans l’espoir d’endommager Paul Kagame dans la course présidentielle.



Le timing de la publication d’allégations d’abus de droits humains non fondées et recyclées pendant la période de campagne n’était rien de nouveau. Robert Bernstein, fondateur et ancien président de Human Rights Watch (HRW), a dénoncé publiquement les rapports faussés de HRW sous son directeur, Kenneth Roth, pour servir l’intérêt politique plutôt que la protection des droits de l’homme.



Le directeur de HRW a recouru à des insultes personnelles contre le président Paul Kagame. On pourrait s’attendre à ce qu’un directeur d’une organisation supposée des droits de l’homme soit sensible à la détresse causée à la famille du président Paul Kagame qui elle-même doit subir de telles insultes grossières, ce qui constitue en soi une violation de leurs droits de l’homme. Les médias occidentaux ont contribué à la propagation d’un tel langage de haine, ce qui contredit complètement le rôle et les normes éthiques des médias et l’incapacité d’exercer un journalisme professionnel et objectif.



La couverture médiatique occidentale biaisée, les «droits de l’homme» et les «rapports d’experts» diabolisant le président Paul Kagame pendant le temps des élections avaient trois objectifs principaux: d’abord d’influencer la pensée des électeurs rwandais afin de voir leur dirigeant comme antidémocratique et de changer leur soutien pour lui, influencer la communauté internationale pour changer sa politique étrangère et isoler Paul Kagame, et enfin, changer le récit de l’histoire rwandaise du génocide, en transformant les héros en méchants, les victimes en tueurs ; alors que les sympathisants du gouvernement génocidaire de Habyarimana et même des auteurs sont représentés comme des victimes.



Les Rwandais sont maintenant habitués aux tendances des attaques par des sections des médias occidentaux, chaque fois que le pays organise un événement majeur. En particulier, dans le cadre de la commémoration du génocide.



En dépit d’une dénonciation claire de la part des Rwandais, par exemple, l’une des choses dans le récit des médias occidentaux sur le pays a été la persistante obstination à faire référence au gouvernement rwandais en tant que mené par les «Tutsi» et se référant à d’autres leaders comme « Hutu ».



Ceux qui cherchent à promouvoir la division entre les Rwandais ne peuvent pas ignorer que de telles divisions étaient les éléments constitutifs du génocide. On se demande quelle serait la réaction si, par exemple, des membres du gouvernement belge étaient appelés wallons ou flamands. On soupçonnerait à juste titre d’être condamné, mais cela est apparemment acceptable, voire essentiel dans le cas du Rwanda ou de toute autre nation africaine.



La critique de Paul Kagame par les médias occidentaux arrive à un moment où le monde entier peut témoigner de la façon dont le Rwanda a été transformé, d’un État divisé et presque échoué, en une nation unifiée et prospère où les institutions reconstruites et renforcées fonctionnent efficacement. Les médias occidentaux ont plutôt lancé des allégations sauvages selon lesquelles le pays est dans un climat de peur, de dictature et que les Rwandais manquent de droits de l’homme.



Ironiquement, les mêmes médias diabolisant Paul Kagame étaient totalement absents en 1994, alors que le Rwanda brûlait et que plus d’un million de vies innocentes ont été perdues. Le général Romeo Dallaire, commandant de la force de l’ONU à la MINUAR au moment du génocide, a déclaré que si les médias internationaux avaient couvert la tragédie rwandaise, cela aurait fait une différence pour inciter les acteurs internationaux à faire quelque chose.



Lorsque le génocide a été terminé, c’est à ce moment-là que les médias occidentaux «sont descendus en masses» pour couvrir le sort des réfugiés dans les camps de Goma et susciter une réponse internationale! Les analystes des médias ont noté l’absence de médias occidentaux pour informer le monde lorsque des millions de personnes meurent au Rwanda, mais l’éruption du volcan Nyiragongo à Goma en 2002, où moins de 100 personnes sont mortes a attiré un afflux de journalistes de l’Ouest! Les Rwandais attendent encore de voir quand les médias occidentaux vont faire pression sur leurs gouvernements pour qu’ils prennent des mesures sur des centaines de suspects de génocide vivant dans le confort de leur pays.



Le programme des médias occidentaux a porté atteinte aux élections rwandaises, se basant sur une ancienne théorie du journalisme qui perçoit les médias comme un «metteur en scène politique» capable d’influencer ce que la société et les décideurs devraient penser, afin d’influer sur les résultats.



À la suite de cette théorie, les médias sont utilisés pendant les périodes électorales pour aborder les problèmes politiques, façonner les attitudes politiques et les comportements. La tradition des médias occidentaux pour influencer l’électorat n’est pas un phénomène nouveau. La question ici est de savoir pourquoi l’influence des médias occidentaux sur les élections au Rwanda ne parvient pas à avoir un impact de la même manière qu’ils ont échoué lors des élections présidentielles américaines, où beaucoup de rapports ont montré un parti pris contre le président Donald Trump?



La réponse peut être trouvée dans trois démarches de base: les médias de l’Ouest ont perdu leur crédibilité et orientation à la fois chez eux et à l’étranger, car ils sont à la recherche de profits et sont un outil politique négligeant la vérité, l’impartialité et le bien commun. Les rapports biaisés par les médias occidentaux sur l’Afrique sont très bien documentés.



Le vocabulaire des «fausses nouvelles» est synonyme de «valeurs» trouvées par les médias occidentaux qui ont enfoncé l’image des médias occidentaux dans la mesure où ils sont devenus presque sans importance dans le cadre de l’agenda politique.



L’étude 2016 de Pew Research montre que la confiance du public dans les principaux médias américains est aussi faible que 22 pour cent! La deuxième raison pour laquelle les médias occidentaux ont échoué à influencer le résultat des élections au Rwanda est que les Rwandais savent ce qu’ils veulent et ce que les autres veulent ne leur intéresse pas.



La troisième raison est que l’avancement global des technologies de l’information et la connectivité à l’Internet ont permis aux médias citoyens ou aux réseaux sociaux communément connus, de changer la façon dont les gens reçoivent et consomment du contenu multimédia. Les dernières nouvelles, par exemple, sont plus fréquemment portées par les médias sociaux plutôt que par les médias principaux. Tout citoyen ayant accès à Internet au téléphone ou à l’ordinateur est une source de nouvelles et capable de donner des opinions, rendant ainsi obsolète le monopole des principaux médias comme seule source de nouvelles et d’opinions.



Ceux qui ont suivi la réaction des Rwandais sur les réseaux sociaux en défense de leur président se sont rendus compte que c’était là qu’était véritablement le champ de bataille. Par exemple, un « tweet » contestant l’allégation selon laquelle les Rwandais sont forcés d’aller voter pour Paul Kagame, a demandé qui a contraint la Diaspora rwandaise d’aller voter pour Paul Kagame avec un résultat impressionnant de 95,5%. Le vote de la Diaspora a montré que la revendication de la dictature et du vote forcé dans les médias occidentaux était un produit de fausses nouvelles pour attirer l’attention des détracteurs de Paul Kagame.



Il y avait aussi l’affirmation selon laquelle, dans une vraie démocratie, Paul Kagame ne pouvait pas gagner avec 98%. J’ai regardé les élections présidentielles au Kenya et les résultats montrent que Uhuru Kenyatta a gagné dans les zones de Nyandarua, Nyeri, Kirinyaga, Muranga, Kiambu, Marakwet et Kericho avec une moyenne de 96%, tandis que Raila Odinga a gagné dans les zones de Vihiga, Siaya, Kisumu et Homa Bay avec une moyenne de 97%.



Ces régions du Kenya, combinées entre elles, sont beaucoup plus grandes que le Rwanda et on se demande pourquoi les 98% de votes pour président Paul Kagame deviennent un problème dans les sections des médias occidentaux ; malgré le soutien de huit principaux partis politiques, et le fait que les deux autres prétendants étaient nouveaux dans l’arène politique.



Le Rwanda a des critiques et des opposants moins nombreux que ceux qui sont heureux et satisfaits de son leadership. Le récit des médias occidentaux veut influencer le monde pour croire que l’inverse est vrai. Le Rwanda peut être en désaccord avec l’Occident sur sa forme de démocratie, et le peuple rwandais doit être libre de déterminer son destin.



Les scientifiques depuis plus de 70 ans ont fait croire au monde que Pluton était l’une des neuf planètes reconnues dans le système solaire. Cependant, en 2006, l’Union Astronomique Internationale a reclassé Pluton au statut de planète naine.



De même, les principaux médias de l’Ouest ont fait face à une chute de leur position de «quatrième pouvoir», car, ils ont perdu la direction et les principes du journalisme professionnel.



Lorsque les médias de l’Ouest ont tenté de diaboliser le Rwanda et le président Paul Kagame, non seulement les Rwandais, ont exposé les mensonges biaisés, mais aussi de nombreux citoyens et défenseurs de la vérité de différentes parties du monde se sont joints à la conversation sur les réseaux sociaux. « La pluie bat la peau d’un léopard, mais ne lave pas les taches». Proverbe africain. (Fin)







Par Gerald Mbanda



Head of Media Department – RGB (Rwanda Governance Board)



Twitter: @GeraldMbanda