Trente-cinq officiers de la police rwandaise envoyés à la retraite

Kigali: Le Chef de l’Etat rwandais Paul Kagame a envoyé à la retraite trente-cinq officiers supérieurs et officiers subalternes de la police.



Cette décision a été prise sur base de l’Arrêté Présidentiel nº 30/01 du 09/07/2012 portant statut particulier des policiers, spécialement en ses articles 20 et 71.



Selon l’article 71, un policier peut être réduit des effectifs si sa demande est acceptée ou si cela est fait par l'autorité nantie du pouvoir de le promouvoir au grade supérieur.



Les officiers supérieurs et les officiers subalternes sont promus aux grades par le Président de la République selon l’article 20 de l’Arrêté Présidentiel nº 30/01 du 09/07/2012.



Il ressort que les trente-cinq officiers de la Police ont été mis à la retraite parce qu’ils en ont fait la demande ou par une décision souveraine du Chef de l’Etat. (Fin)