Michaëlle Jean (OIF) exprime son inquiétude face à la situation en RDC

Kigali : La Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Michaëlle Jean, suit avec attention l’évolution inquiétante de la crise ainsi que la situation sécuritaire en République démocratique du Congo (RDC)où de violents heurts ont causé ces derniers jours plusieurs morts et de nombreux blessés.



Les violences qui marquent la vie politique congolaise ces derniers jours et qui ont conduit à des pertes humaines, ainsi que la situation d’instabilité à l’Est de ce pays où l’on a enregistré de nombreux assassinats de civils, sont horrifiantes et inadmissibles. Il est important que des mesures soient prises sans délai afin que les forces internationales et celles de la RDC mettent définitivement un terme aux activités de ces

milices qui sèment la terreur au sein des populations, notamment dans la région du Nord-Kivu", a déclaré la Secrétaire générale.



Michaëlle Jean invite par ailleurs les acteurs politiques congolais, y compris la société civile, à s’abstenir de tout acte susceptible de porter

préjudice aux efforts menés actuellement par la Conférence épiscopale nationale congolaise (CENCO) dans le cadre de la médiation engagée en vue de trouver une solution appropriée et durable à la crise politique en cours en RDC.



" Le peuple congolais a déjà payé un lourd tribut dans les moments difficiles qui ont marqué l’histoire politique de la RDC. C’est pourquoi en ce moment crucial, il est urgent que la classe politique nationale dans son ensemble démontre son sens des responsabilités et privilégie les voies du dialogue pour le règlement pacifique de cette crise, et ce, dans l’intérêt supérieur de la nation congolaise. Par ailleurs, les autorités nationales devront prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des droits et des libertés", a ajouté la Secrétaire générale.



Michaëlle Jean réitère la détermination et la disponibilité de la Francophonie à poursuivre, aux côtés de ses partenaires congolais, régionaux et internationaux, ses efforts visant à accompagner la RDC dans la recherche d’une issue constructive et consensuelle à la crise politique en cours dans cet État membre. (Fin).