Le Président Kagame a reçu le Premier Ministre de Sao Tomé-et-Principe

Kigali: Le Premier Ministre de la République de Sao Tomé-et-Principe, Patrice Emery Trovoada, et sont épouse, Nana Trovoada, ont été reçus ce jeudi 29 décembre par le Président rwandais Paul Kagame et son épouse Jeannette Kagame.

Lors de la réception, le Président Kagame et Patrice Emery Trovoada ont parlé de différents aspects de la coopération entre le Rwanda et cet archipel situé dans le golfe de Guinée à 350 km des côtes du Gabon et de la Guinée équatoriale.



Patrice Emery Trovoada et son épouse séjournent au Rwanda depuis le début de cette semaine. Ils ont d’abord rendu hommage aux victimes du génocide des Tutsi au mémorial de Gisozi situé dans la périphérie de la capitale rwandaise.



Ils se sont également rendus à Nyanza au sud du Rwanda, capitale royale à la fin du 19ième siècle jusqu’en 1961. Ils y ont visité l’impressionnant palais royal de Nyanza, gigantesque dôme construit uniquement avec des matériaux traditionnels. Ce palais a été restauré en son état du 19ième siècle, puis transformé en musée.



Né le 18 mars 1962, Patrice Emery Trovoada est un homme politique de Sao Tomé-et-Principe. Premier ministre du 14 août 2010 au 12 décembre 2012, et de nouveau depuis le 25 novembre 2014. Son père, Miguel Trovoada, fut Président de la République de 1991 à 2001. (Fin).